Ведуча шоу Танці з зірками вагітна первістком

Іванна Онуфрійчук розповіла про свою першу вагітність і показала кадри з животиком.

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Іванна Онуфрійчук вагітна - ведуча вперше стане мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Акторка, модель і ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онуфрійчук на початку грудня 2023 року спровокувала чутки про вагітність - тоді на сімейному фото уважні прихильники звернули увагу, що її фігура почала округлятися. Однак сама Онуфрійчук це заперечувала.

Утім, минуло трохи більше 4 місяців і ведуча все ж таки наважилася поділитися своїм щастям з усім світом - вона очікує на первістка і вже перебуває на пізніх термінах вагітності. Про це Іванна повідомила в інтерв'ю для Viva.

Ведуча розповіла, що до появи дитини вона готувалася дуже ретельно довгі роки. Спершу вона шукала правильного чоловіка. Ним для неї став її чоловік - казахський бізнесмен на ім'я Алмаз. Потім, після весілля, пара разом впритул зайнялася поліпшенням репродуктивного здоров'я. І ось зовсім скоро Онуфрійчук досягне своєї мети і стане мамою.

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"Ми з чоловіком неймовірно щасливі, адже це була наша мрія — стати батьками. І вже зараз, хоч дитинка ще не народилася, я відчуваю тісний зв'язок з нею. Навіть до того, як малеча почала рухатись, я розмовляла з нею, свідомо налагоджувала зв'язок. Коханий теж розмовляє з малюком. Я часто уявляю себе мамою, уявляю нашу дитину: як вона зʼявиться, якою буде, на кого буде схожа, як ми будемо з нею спілкуватись. І це ще більш посилює наш зв'язок", - розповіла ведуча. Також вона зізналася, що мріє про велику родину.

Що таке Танці з зірками? Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи і зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебрітіс у прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

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