'Це не моя історія': Аліна Гросу розповіла, чи живе разом із другим чоловіком

Українська співачка розповіла про своє сімейне життя з новим обранцем.

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З ким живе Аліна Гросу / колаж: Главред, скріншот: instagram/alina_grosu/

Відома українська співачка Аліна Гросу розповіла про своє друге заміжжя та спільне сімейне життя із другим чоловіком.

На своїй сторінці в Instagram зірка відповіла своїм підписникам у сторіс, чи живе вона разом зі своїм коханим, чи їхні зустрічі минають на нейтральній території.

Артистка здивовано відповіла, що не може уявити таких стосунків, коли подружжя не перебуває разом. Гросу повідомила, що вони із коханим дотримуються консервативних стосунків та живуть разом.

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"Як ви собі це уявляєте? Це сім'я вихідного дня, чи як? Я не уявляю такі стосунки взагалі. Це не моя історія. Можливо, щось колись зміниться, років через 40-50. Поки що я за стандартні, стабільні, консервативні стосунки. Не на нейтральній території!" - відповіла співачка.

Хто така Аліна Гросу Аліна Михайлівна Гросу - відома українська співачка.

Перший коханий Гросу - московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019-го став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.

Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

Другий шлюб Аліни Гросу: що відомо

Нагадаємо, що Аліна Гросу вийшла заміж і показала нового обранця. Нещодавно її подруга злила ЗМІ ексклюзивні фотографії з весілля співачки, після чого пішло багато чуток про те, хто ж новий обранець артистки. Зірка на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео.

Аліна Гросу іронічно відповіла, чому приховує обличчя нового чоловіка. Обличчя чоловіка знаменитість не поспішає показувати шанувальникам. Практично на всіх фото коханий Гросу позує зі спини. Єдине, що можна сказати точно - чоловік серйозно на зріст вищий.

У Мережі назвали ім'я нового чоловіка Аліни Гросу. Шанувальники співачки вирішили, що Гросу вийшла заміж за свого колишнього бойфренда росіянина Романа Полянського. Однак, рік тому Аліна зізналася, що знову зустріла кохання.

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