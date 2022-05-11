"Ваші тут тільки шмарклі під носом": у мережі накинулися на нетверезу путіністку Симоньян

Маргариту Симоньян засудили за невдалий тост на 9 травня / instagram.com/_m_simonyan_

Російська журналістка Маргарита Симоньян активно підтримує війну в Україні і славиться своїми шаленими пропагандистськими висловлюваннями.

Так, до 9 травня, коли в країні-агресорі відзначали День Перемоги, путіністка знову зганьбилася постом на своїй сторінці в Twitter із закликом випити за рашистських солдатів, які зараз на фронті.

"А тепер ще по сто - за наших хлопців, які зараз там, на НАШІЙ землі",- написала вона, явно маючи на увазі, що Україна - не незалежна, суверенна держава, а, як у найпотаємніших мріях тирана-путіна, частина рф.

У коментарях під цим постом припустили, що висловлювання Симоньян зробила, вже неабияк прийнявши на груди під час святкування 9 травня. Їй порадили проспатися, перш ніж робити подібні заяви.

Маргариту Симоньян засудили за невдалий тост на 9 травня / twitter.com/M_Simonyan

Пост Симоньян викликав у читачів глибоке здивування як кількістю, яку може випити журналістка, так і якістю її міркувань "під градусом":

"Ваша" земля - це 200х150. І то, не факт, що хтось захоче вас мати добривом. Швидше за все, спалять і розвіють над просторами, щоб і пам'яті не було, на віки віків".

"Болтів тобі смажених, алкоголічка, а не Вашу землю".

"Це ж скільки треба випити, що б так "землі" переплутати?"

"Ваші тут тільки шмарклі під носом".

"Хоч би горілка палена виявилася".

"Та ти вже, мабуть, з 24 лютого кожні 15 хвилин по 100 накочуєш..."

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