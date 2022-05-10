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Пробила дно: Наташа Корольова в пілотці танцювала з Тарзаном в костюмі з радянського прапора

10 травня 2022, 03:00

Пізніше вона виконала в Кремлі відомий вальс часів ВВВ.

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Наташа Корольова показала, як відзначає 9 травня / instagram.com/koroleva__star

Співачка українського походження Наташа Корольова показала, як веселиться на вечірці на честь 9 травня в росії, поки війська рф обстрілювали мирних жителів на її батьківщині.

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала серію сторіс, знятих на одній зі столичних тусовок до Дня Перемоги. У кадрі колишня киянка з'явилася у вельми дивному вбранні - радянській пілотці, пуховику до підлоги, брюках хакі і кумедних черевиках на тракторній підошві.

Втім, на тлі свого чоловіка, стриптизера і закоренілого рашиста Тарзана (Сергій Глушко), Корольова виглядала адекватно, адже він вирядився в костюм яскраво-червоного кольору з орнаментом з серпів і молотів. Псевдопатріотичне знущання над радянським прапором він доповнив сонцезахисними окулярами.

На відео парочка танцювала під радянські військові пісні і активно позувала з іншими гостями заходу.

Серед них виявився і російський гуморист Володимир Винокур, якому нещодавно заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін.

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Наташа Корольова, людина-радянський прапор і Володимир Винокур / instagram.com/koroleva__star

Також Наташа Корольова взяла участь у російському концерті, присвяченому 9 травня. Співачка з гордістю вийшла на сцену країни-агресора, виконуючи пісню Синий Платочек. Правда, на своїй сторінці в Instagram вона виклала виконання цієї ж пісні на більш нейтральному тлі, і ретельно підчищає гнівні коментарі на свою адресу.

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Раніше "відзначилася" інша співачка українського походження - Таїсія Повалій виконала перед росіянами Пісню про рушник українською мовою. Її син, музикант Денис Повалій, відхрестився від цього вчинку матері.

Інші новини:

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шоу-бізнес 9 травня Наташа Корольова Сергій Глушко Тарзан новини шоу бізнесу
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