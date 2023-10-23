Валерій Меладзе розкрив причину розлучення Брежнєвої з його братом

VERA і Костянтин Меладзе влаштували в пресі справжній гамір своїм розставанням.

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Валерій Меладзе висловився про причини розлучення Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої / Колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

На початку жовтня Віра Брежнєва підтвердила, що вона та Костянтин Меладзе офіційно більше не чоловік та дружина. Чутки про це ходили ще з літа, але колишні партнери вперто зберігали мовчання.

Тепер же всі ламають голову – що послужило тією соломинкою, яка зламала хребет слону? За однією версією музичний продюсер так захопився новим проєктом (22-річною ексВіаГрою Софією Тарасовою), що геть-чисто забув про дружину. За іншою Брежнєва, яка з перших днів повномасштабної війни відкрито заявила про свою проукраїнську позицію та активно волонтерить, розраховувала почути від чоловіка публічний вислів про його політичні переконання, а його тривале мовчання її розчарувало.

Ясність у цю історію вніс Валерій Меладзе, співак та молодший брат музиканта. В інтерв'ю для росЗМІ він спростував одну з найпопулярніших причин розлучення, які приписують Меладзе та Брежнєвій.

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Так співак зазначив, що політика у питанні стосунків його брата і артистки ніколи не була вирішальним чинником. "Ну, як можна придумати таку маячню?! Костя абсолютно аполітичний. У них своїх розбіжностей вистачає, сімейних", - впевнено заявив Валерій.

Раніше 22-річна "розлучниця" Софія Тарасова прокоментувала роман із Костянтином Меладзе , через який нібито розпався шлюб музичного продюсера з українською співачкою Вірою Брежнєвою.

Своє розлучення з Меладзе прокоментували і сама співачка. Особливу увагу приділила VERA саме чуткам, які стали крутитися навколо їхнього шлюбу після новини про розставання.

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