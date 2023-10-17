22-річна "розлучниця" Тарасова прокоментувала роман з Костянтином Меладзе

Музичний продюсер Костянтин Меладзе розлучився з українською співачкою Вірою Брежнєвою після 8 років шлюбу. За чутками їх союз розпався через захоплення композитором 22-річною Софією Тарасовою, однією з учасниць дівочого поп-гурту ВіаГра.
У вересні Меладзе і Тарасова випустили дуетну пісню з романтичним підтекстом. У ній шанувальники розгледіли натяк на роман між продюсером і молодою співачкою.
Сам Костянтин розлучення і нові відносини з Софою, які йому приписують, не коментує. Однак Тарасова вирішила порушити мовчання щодо їх ймовірного роману.
На своїй сторінці в Instagram дівчина спростовує чутки про те, що її з музичним продюсером пов'язує щось більше, ніж просто творчість.
"Місяць тому ми випустили пісню з продюсером відомого гурту Віа Гра, в якій я працювала як вокалістка до того, як почалася війна. І зараз преса обговорює, чи є щось особисте і романтичне між мною і Костянтином. Правда в тому, що нас нічого не пов'язує, крім творчого союзу між двома музикантами, які хочуть створити щось хороше і дати це світу", -заявила Софія Тарасова.
Раніше кулінар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко заінтригував фанатів фото біля РАГСу. У святковому вбранні він знявся в компанії відомої української співачки.
Також Інна Мірошниченко показала перші хвилини зустрічі з прийомним сином - 2-річним Марселем. Дружина Тімура Мірошниченко зізналася, що зробила знімок потайки від адміністрації дитбудинку.
Інші новини про Костянтина Меладзе:
- Слідом за Брежнєвою: у Костянтина Меладзе відібрали ВНЖ в РФ
- Костянтин Меладзе записав пісню з екс-Віагрою-Віра Брежнєва відреагувала
- Згорблений і без Брежнєвої: як зараз виглядає Костянтин Меладзе