22-річна "розлучниця" Тарасова прокоментувала роман з Костянтином Меладзе

Софія Тарасова вирішила зробити заяву про її союз з музичним продюсером.

https://glavred.net/stars/22-letnyaya-razluchnica-tarasova-prokommentirovala-roman-s-konstantinom-meladze-10509064.html Посилання скопійоване

Софія Тарасова висловилася про чутки про роман з Костянтином Меладзе / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofia_tarasova, instagram.com/meladzemusic

Музичний продюсер Костянтин Меладзе розлучився з українською співачкою Вірою Брежнєвою після 8 років шлюбу. За чутками їх союз розпався через захоплення композитором 22-річною Софією Тарасовою, однією з учасниць дівочого поп-гурту ВіаГра.

У вересні Меладзе і Тарасова випустили дуетну пісню з романтичним підтекстом. У ній шанувальники розгледіли натяк на роман між продюсером і молодою співачкою.

Сам Костянтин розлучення і нові відносини з Софою, які йому приписують, не коментує. Однак Тарасова вирішила порушити мовчання щодо їх ймовірного роману.

відео дня

На своїй сторінці в Instagram дівчина спростовує чутки про те, що її з музичним продюсером пов'язує щось більше, ніж просто творчість.

"Місяць тому ми випустили пісню з продюсером відомого гурту Віа Гра, в якій я працювала як вокалістка до того, як почалася війна. І зараз преса обговорює, чи є щось особисте і романтичне між мною і Костянтином. Правда в тому, що нас нічого не пов'язує, крім творчого союзу між двома музикантами, які хочуть створити щось хороше і дати це світу", -заявила Софія Тарасова.

Софія Тарасова висловилася про чутки про роман з Костянтином Меладзе / instagram.com/sofia_tarasova

Раніше кулінар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко заінтригував фанатів фото біля РАГСу. У святковому вбранні він знявся в компанії відомої української співачки.

Також Інна Мірошниченко показала перші хвилини зустрічі з прийомним сином - 2-річним Марселем. Дружина Тімура Мірошниченко зізналася, що зробила знімок потайки від адміністрації дитбудинку.

Інші новини про Костянтина Меладзе:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.