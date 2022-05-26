Виявився такою "гниллю": Панін дав цінну пораду кремлівському підлабузнику Охлобистіну

Панін дав цінну пораду кремлемському підлабузнику Охлобистіну / скріншот

Російський актор Олексій Панін різко прокоментував образливі слова українофоба і путініста Івана Охлобистіна, який назвав його "досвідченим збоченцем".

Панін на своїй сторінці в Instagram дорікнув Охлобистіна в тому, що той бажає смерті геям і пропагує геноцид українців.

"Шкода, що Іван Охлобистін, на якого я колись дивився із захопленням, виявився такою "гниллю". Людина яка у відкриту закликає вбивати геїв і підтримує війну в Україні, дозволяє собі коментувати морально-етичні норми. Абсурд!", - обурився Панін.

Він нагадав, що кілька днів тому, він публічно, образив його і Ксенію Собчак.

читайте такожЗавзятий путініст Охлобистін назвав Галкіна аномалією і мріє про довгу війну в Україні"Я не засмутився. Я б порадив Івану, після всіх його заяв, засунути язик в одне місце і ніколи більше його не діставати. Ну або діставати для прямого призначення. Лизати дупу комусь в Кремлі. Бондарчук допоможе", - підсумував Панін.

Раніше російський актор Олексій Панін розповів, чому багато росіян підтримують війну Путіна в Україні. В інтерв'ю українській ведучій Наташі Влащенко Панін відповів на запитання, як подібне беззаконня можна підтримувати.

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