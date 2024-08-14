У важкому стані: дружина кинула хворого Преснякова напризволяще

Володимир Пресняков повідомив, що серйозно хворий і припиняє концерти.

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Володимир Пресняков серйозно захворів / Колаж Главред, фото Instagram/presnyakovvladimir

Російський співак і колишній зять Алли Пугачової Володимир Пресняков опинився в непростому стані і заявив про проблеми зі здоров'ям.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, дружина Преснякова Наталія Подольська залишила свого чоловіка в Іспанії, де вони відпочивають уже місяць. Сам артист зізнався, що змушений перенести свої концерти через серйозні проблеми зі здоров'ям.

"Улюблений мій Калінінград, так вийшло, що я сильно захворів, запаленням легенів. Мені потрібно буде лікуватися тиждень, як мінімум п'ять днів. На жаль, я змушений перенести концерти у Світлогорську, на які дуже чекав", - сказав Пресняков.

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Хто такий Володимир Пресняков? Володимир Пресняков - радянський і російський естрадний співак, музикант-клавішник, композитор, аранжувальник, танцюрист брейк-дансу та актор.

У 2022 році Пресняков підтримав вторгнення Росії в Україну, заявив про передання гонорару з концерту в "Крокус Сіті Холі" учасникам вторгнення в Україну. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України, оскільки Пресняков "висловив свою підтримку російським окупантам і жорстокій війні РФ проти України, виступив із концертами для "рятувальників-миротворців", які руйнують українські міста та вбивають мирне населення під гаслами "Віримо і чекаємо" і "МіZaМир"".

Зазначимо, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився в шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.

А також нещодавно Наталя Подольська привітала з днем народження свекра і показала їхнє спільне фото з Микитою Пресняковим.

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