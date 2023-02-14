Наталя Могилевська розповіла, як звуть її нового коханого

Легендарна українська попспівачка і зірка 1990-х Наталя Могилевська з нагоди Дня святого Валентина назвала в ефірі телемарафону ім'я свого нового коханого.
Виявляється, 14 лютого у співачки подвійне свято, оскільки її коханого звуть якраз Валентином.
"Я буду святкувати День Валентина. Моє серце відкрилося любові неймовірною, дуже красивою, і його звуть Валентин! У нас подвійне свято!", - сказала Наталя.
Раніше співачка розповідала, що завела нові стосунки під час повномасштабної військової агресії проти України. Вона каже, що була знайома з цим чоловіком вже близько двох десятків років. Але остаточно він підкорив її серце саме після 24 лютого 2022 року.
Новий коханий, каже співачка, допомагав їй евакуювати сестру до Франції, їздив з нею з благодійними концертами в прифронтові міста, а також чоловік постійно підтримує морально.
Нагадаємо, раніше бойфренд Наді співачки Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на її вагітність. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і дочку.
Також американську актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.
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