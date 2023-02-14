Наталя Могилевська розповіла, як звуть її нового коханого

Наталя Могилевська розсекретила ім'я свого таємничого обранця, з яким почала зустрічатися вже після початку російського вторгнення.

Могилевська, романтика / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Легендарна українська попспівачка і зірка 1990-х Наталя Могилевська з нагоди Дня святого Валентина назвала в ефірі телемарафону ім'я свого нового коханого.

Виявляється, 14 лютого у співачки подвійне свято, оскільки її коханого звуть якраз Валентином.

"Я буду святкувати День Валентина. Моє серце відкрилося любові неймовірною, дуже красивою, і його звуть Валентин! У нас подвійне свято!", - сказала Наталя.

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Раніше співачка розповідала, що завела нові стосунки під час повномасштабної військової агресії проти України. Вона каже, що була знайома з цим чоловіком вже близько двох десятків років. Але остаточно він підкорив її серце саме після 24 лютого 2022 року.

Новий коханий, каже співачка, допомагав їй евакуювати сестру до Франції, їздив з нею з благодійними концертами в прифронтові міста, а також чоловік постійно підтримує морально.

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді співачки Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на її вагітність. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і дочку.

Також американську актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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