Екстрасенс Макс Гордєєв розкрив особистість своєї другої половинки

Гордєєв приховував свою любов практично двадцять років, але тепер без збентеження розповідає про почуття.

Макс Гордєєв показав свою обраницю / instagram.com/maxgord

Український екстрасенс Максим Гордєєв професійно розбирається в чужих душах і долях, не боїться говорити відкрито про неприємні, та іноді навіть страшні речі, проте в глибини свого внутрішнього світу нікого не занурює.

Маг дбайливо зберігає своє особисте життя в таємниці. Ще в 2014 році Гордєєв розповідав, що заручений, але подробиць про обраницю не розголошував - шанувальникам залишалося тільки гадати, хто ж та неординарна жінка, яка змогла зачарувати такого сильного екстрасенса.

Зараз Макс активно веде блоги в соціальних мережах, де ділиться не тільки своїми прогнозами, але і подробицями повсякденного життя. На День святого Валентина відун вирішив розкрити особистість тієї людини, без якої не може собі уявити це саме життя.

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На сторінці Гордєєва в Instagram з'явилася серія його знімків в компанії Євгенії Короленко, співачки, режисера і викладачки в КНУКіМ. Екстрасенс розповів, що їхня з Женею історія кохання триває 18 років. У них були свої злети і падіння, але тепер Макс готовий розповісти про свої почуття на весь світ.

"Моя історія кохання ❤️ Женя, з тобою я зовсім інший, не той серйозний екстрасенс, яким мене знають усі. Надскладно було пронести наш маленький мрійливий світ через роки, нехай були складнощі на нашому шляху, але ми все подолали. Ми разом вже давно! Наша історія почалася ще у 2005 році. Але в нас були різні часи, як і у будь-якої пари. Женя, люблю тебе, дякую що робиш мене Незламним", - зворушливо підписав знімки Макс Гордєєв.

Макс Гордєєв і Женя Короленко разом з 2005 року / instagram.com/maxgord

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