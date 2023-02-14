УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Екстрасенс Макс Гордєєв розкрив особистість своєї другої половинки

14 лютого 2023, 17:12
Гордєєв приховував свою любов практично двадцять років, але тепер без збентеження розповідає про почуття.
Максим Гордєєв, Макс Гордєєв
Макс Гордєєв показав свою обраницю / instagram.com/maxgord

Український екстрасенс Максим Гордєєв професійно розбирається в чужих душах і долях, не боїться говорити відкрито про неприємні, та іноді навіть страшні речі, проте в глибини свого внутрішнього світу нікого не занурює.

Маг дбайливо зберігає своє особисте життя в таємниці. Ще в 2014 році Гордєєв розповідав, що заручений, але подробиць про обраницю не розголошував - шанувальникам залишалося тільки гадати, хто ж та неординарна жінка, яка змогла зачарувати такого сильного екстрасенса.

Зараз Макс активно веде блоги в соціальних мережах, де ділиться не тільки своїми прогнозами, але і подробицями повсякденного життя. На День святого Валентина відун вирішив розкрити особистість тієї людини, без якої не може собі уявити це саме життя.

відео дня

На сторінці Гордєєва в Instagram з'явилася серія його знімків в компанії Євгенії Короленко, співачки, режисера і викладачки в КНУКіМ. Екстрасенс розповів, що їхня з Женею історія кохання триває 18 років. У них були свої злети і падіння, але тепер Макс готовий розповісти про свої почуття на весь світ.

"Моя історія кохання ❤️ Женя, з тобою я зовсім інший, не той серйозний екстрасенс, яким мене знають усі. Надскладно було пронести наш маленький мрійливий світ через роки, нехай були складнощі на нашому шляху, але ми все подолали. Ми разом вже давно! Наша історія почалася ще у 2005 році. Але в нас були різні часи, як і у будь-якої пари. Женя, люблю тебе, дякую що робиш мене Незламним", - зворушливо підписав знімки Макс Гордєєв.

Макс Гордєєв, Женя Короленко
Макс Гордєєв і Женя Короленко разом з 2005 року / instagram.com/maxgord

Раніше єдина донька репера і актора Емінема Хейлі Джейд Скотт прийняла пропозицію руки і серця від свого бойфренда Евана Макклінтока, якого в мережі вже називають найсміливішим чоловіком.

Раніше 42-річна голлівудська комедійна акторка Ребел Вілсон вперше крупним планом показала обличчя свого первістка - доньки Ройс Ліллан, яку їй народила сурогатна мати.

Інші новини:

шоу-бізнес Максим Гордєєв новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:58

Очікування нового удару: таролог спрогнозував, коли буде найнебезпечніший день на тижні

18:44

Які квіти не можна тримати вдома: найнебезпечніші рослини, з'їдять щастя і здоров'я

18:41

Захід працює над перемогою України у війні з РФ: вісім країн дадуть ЗСУ потужні танкиВідео

18:15

Путінст Маршал мріє воювати проти українців: "Я не можу сприймати Україну, як державу!"Відео

18:12

Хуртовина атакує: в Україну увірветься снігова "буря"Відео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:09

"Немає ніяких оголошень": глава Пентагону нічого нового не зміг сказати про винищувачі для ЗСУВідео

18:08

Що не засвоюється з кавою: шкода організму під час кожного сніданку

17:45

Захід має зробити три конкретні кроки: Подоляк звернувся до союзниківВідео

17:41

"Скільки потрібно знищених життів": соліст О. Торвальд вилаяв українських фанатів ІнстасамкиВідео

Реклама
17:12

Екстрасенс Макс Гордєєв розкрив особистість своєї другої половинки

17:09

Пригожин вибухнув істерикою через Бахмут: заявив про відсіч ЗСУ і нездатність захопити містоВідео

17:06

Чому 15 лютого не можна класти гроші на стіл: прикмети і що заборонено робити на Стрітення ГосподнєВідео

17:03

Чим замінити цукор у випічці: і без нього можна смачно приготувати десерти і млинці

16:50

ООН виплачує допомогу українцям: хто має всі шанси на отримання понад 19 тисяч гривеньВідео

16:30

Ектор Хіменез Браво показав свою молоденьку дівчинуВідео

16:26

Скільки можна носити домашні тапочки, щоб не захворітиВідео

16:01

Ніколи не розвалюються і виходять шалено соковитими: таємний рецепт лінивих голубцівВідео

16:01

"Ворог зміг зачепитися за приватний сектор": у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається в БахмутіВідео

15:49

Не знав навіть кордебалет: ЗМІ пояснили, як Ріанна ховала другу вагітністьВідео

15:40

Гороскоп на завтра 15 лютого 2023: Овнам - втрата сил, Раку - багато роботиВідео

Реклама
15:40

Лайфхаки з СРСР: як люди використовували зіпсовані фрукти та прокисле молокоВідео

15:37

Favbet Foundation запустив безкоштовну програму навчання постраждалих від війни дітей програмуванню

15:26

Зірка Ліги сміху зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині: "перейшли на новий рівень"Відео

15:13

Пересувається на милицях: Успенська молиться за опухлого БасковаВідео

14:53

"Занадто сміливі": Пригожин видав маячню про те, чому ПВК "Вагнера" заборонили вербувати зеківВідео

14:53

Попри війну Укрбудінвестбанк завершив 2022 рік із прибутком

14:50

"Росію цікавить вся Європа": у ГУР заявили, що "хотілки" Путіна вийшли за межі УкраїниВідео

14:46

Росіян "підсмажили" в авто: у Новій Каховці партизани підірвали окупантівВідео

14:41

"Робота українських спецслужб!": Соловйов закотив істерику через свого "красивого" синаВідео

14:37

"Знову іноземець і знову альфонс": Лорак показала свою "блаженну любов"Відео

14:31

Дантес здивував Дашу Кацуріну оригінальним привітанням з Днем святого Валентина

14:23

У родині Шерон Стоун сталося гореВідео

14:11

День української жінки замість 8 березня: в Україні можуть з'явитися нові свята

14:11

Без нічого: молодиця Петросяна влізла в мімозуВідео

14:01

Собаки і близько не стояли: 3 речі, від яких кішки в жахуВідео

13:51

Українці вгамували п'яних росіян: подробиці бійки футболістів у ТуреччиніВідео

13:33

Глава Пентагону назвав країни, які допоможуть створити "танковий кулак" для ЗСУ

13:27

З кучерявим чубчиком і в квітах: Лайма Вайкуле показала своє справжнє волосся без перуки

13:19

Чи можна відмовитися від повістки в Україні: легальний і законний спосібВідео

13:19

У головного холостяка 6 сезону буде дитинаВідео

Реклама
13:03

Російському фігуристу знову ампутували частини кінцівокВідео

12:59

У НАТО є секретний план через загрозу високоінтенсивного конфлікту - BloombergВідео

12:42

Штурмовик бив по мирних містах: нацгвардієць з першого пострілу збив ворожий Су-24 під Бахмутом

12:29

Цей стриптизер зламався, несіть наступного: путініст Тарзан прокляв Байдена та цитує Вангу

12:18

Союзники допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні - ПентагонВідео

12:11

Всесвіт розщедриться: 3 знаки зодіаку скоро отримають приголомшливу суму грошейВідео

12:00

Підсумки теледивлення в січні 2023 року: як українці дивилися телебачення та які телеканали - лідери

11:37

Українські футболісти жорстко відгамселили росіян у Туреччині: деталі масової бійкиВідео

11:10

"Великих втрат у ЗСУ не буде": Ходжес розповів, як швидко звільнити окупований КримВідео

11:01

Під крилом у янгола: імена жінок, яким не страшні жодні біди та негараздиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти