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У Мережі розсекретили особу хлопчика-іграшки, якого завела собі Волочкова

Анна Підгорна
12 січня 2025, 20:13
87
Марчел Абабі всього на сім років старший за єдину доньку Анастасії Волочкової.
Анастасія Волочкова, Марсель Абабі
Анастасія Волочкова зустрічається з Марчелом Абабі - хто такий Марчел Абабі / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Короткий зміст:

  • Путіністка Волочкова вивезла на Мальдіви чергового кавалера
  • Його обличчя балерина приховувала, але за татуюваннями в Мережі з'ясували, що це - 26-річний артист її балету

Російська балерина-путіністка Анастасія Волочкова вирушила у своє щорічне турне на Мальдіви - лякати місцевих жителів шпагатами в мікробікіні. Традиційно, для свого вояжу танцівниця знаходить собі чоловіка.

Далі все відбувається за стандартною схемою: під час відпочинку вони закохані, як ніхто раніше, але щойно зворотний літак приземляється в аеропорту країни-окупанта, новий обранець одразу ж виявляється негідником. Так Волочкова залишається самотньою до чергової відпустки на Мальдівах.

відео дня

Цього року з'явилися чутки, що 48-річна путіністка поїхала в теплі краї в компанії члена своєї трупи - 26-річного Марчела Абабі. Його особистість у соціальних мережах Волочкова нібито приховувала, але не надто старанно.

Балерина прикривала на фото обличчя нового чоловіка масками, проте на тильній стороні долоні хлопця видно вельми характерне татуювання у вигляді літака - таке саме красується на руці Абабі, що можна помітити з фото на його сторінці в Instagram.

Марчел Абабі в минулому - актор театру народно-сценічного танцю "Гжель". Сьогодні він виконує партію Злого генія в автобіографічній постановці Анастасії Волочкової "Одержимість". Імовірно, стосунки між балериною та її юним бойфрендом зав'язалися ще наприкінці осені - з листопада 2024 року Марчел почав з'являтися на фото і відео в соціальних мережах танцівниці.

Марсель Абабі, Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова зустрічається з Марчелом Абабі - хто такий Марчел Абабі / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art, instagram.com/marcel__music
Марсель Абабі, Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова зустрічається з Марчелом Абабі - хто такий Марчел Абабі / instagram.com/volochkova_art

Анастасія Волочкова - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомий російський шоумен Рустам Солнцев розмазав балерину-путіністку Анастасію Волочкову через її звернення до Алли Пугачової.

Також танцівниця Анастасія Волочкова зізналася, що не може побороти важку хворобу вже багато років. Вона розкрила, через що за хвилину може вкритися пухирями.

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Хто така Анастасія Волочкова?

Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадський діяч.
Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) і Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреат Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря, володарка призу "Benois de la Danse" (2002).
Після анексії Криму, в інтерв'ю українському телеканалу 1+1 у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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