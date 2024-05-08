У родині української "дівчини Бонда" Ольги Куриленко сталося нещастя

Зірка повідомила про відхід близького члена сім'ї.

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Ольга Куриленко новини - Ольга Куриленко повідомила про смерть дядька / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Акторка і модель українського походження Ольга Куриленко у своєму блозі в Instagram поділилася особистою трагедією. Вона розповіла, що пішла з життя її близька людина.

Куриленко опублікувала новину про те, що помер її дядько на ім'я Вадим. Це стало для неї справжнім ударом.

Причину смерті акторка розголошувати не стала, але зазначила, що все сталося раптово. Ймовірно Ольга була дуже близька з родичем, тому й присвятила йому дуже багато добрих слів.

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"Мій дорогий дядечко Вадим. Ти пішов так рано і так раптово. Ми тебе всі любимо і будемо вічно любити. Ти був чесний, добрий, найвеселіший і найсміливіший. У тебе були золоті руки і ти міг робити абсолютно все. Я пишаюся тобою! Ти на завжди в наших думках і серцях", - написала Ольга Куриленко.

Покійний дядько Ольги Куриленко / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Хто така Ольга Куриленко? Ольга Куриленко - акторка і модель українського походження. Народилася в Бердянську. У 16 років перебралася до Франції, де побудувала успішну кар'єру. Знялася в більш ніж 60 фільмах (зокрема і в 22 фільмі бондіани "Квант милосердя" в ролі "дівчини Бонда"), з'являлася на обкладинках Glamour, ELLE, Marie Claire і Vogue, була обличчям брендів Roberto Cavalli і Kenzo.

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