У сім'ї у зірки серіалу "Люся інтерн" сталося велике горе

Відома акторка Римма Зюбіна повідомила фанатам про горе, яке трапилося в її родині - в Ужгороді померла її мати Віра.

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У відомої актриси Римми Зюбіної померла мати / колаж Главред, фото Facebook

Відома українська акторка театру, кіно і серіалів Римма Зюбіна повідомила про горе, яке сталося в її родині - у віці 85 років в Ужгороді померла її мати Віра. Трагічний пост артистка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"2 січня ми радісно, гарно відсвяткували 85 років моєї мами, а 3 лютого відлетіла в засвіти душа найдобрішої людини у світі", - написала актриса.

Зюбіна каже, що на стан здоров'я її матері дуже погано вплинула україно-російська війна. Ще в травні позаминулого року в жінки почалися проблеми зі здоров'ям, проте потім ситуація вирівнялася. Але вже в грудні 2023 року у квартирі мами актриси сталася жахлива пожежа.

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"У грудні 2023 року в її квартирі в Ужгороді сталася жахлива пожежа, вони з моїм племінником Артуром могли загинути, але знову ж таки дивом врятувалися, але вже цей стрес забрав останні життєві сили мами", - поділилася актриса.

Нагадаємо, раніше відомий український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв повідомив, що пішла з життя його мама - Антоніна Іванівна.

До того співак і учасник талант-шоу Олександр Кривошапко поділився своєю сімейною трагедією. В ефірі програми ЖВЛ, артист повідомив про смерть своєї бабусі в Маріуполі, коли росіяни масово обстрілювали українське місто.

Трохи раніше репер і колишній учасник гурту "Время и стекло" Позитив (Олексій Завгородній) розповів про те, як помер його рідний батько.

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