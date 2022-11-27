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У Росії шоковані тим, як Ротару підтримує ЗСУ

27 листопада 2022, 14:44

Пропутінська телеведуча Ангеліна Вовк лютує через вчинки Софії Ротару.

Софія Ротару
У Росії шоковані тим, як Ротару підтримує ЗСУ / instagram.com/sofiarotaru.officia

Російська телеведуча Ангеліна Вовк обрушилася з критикою на українську співачку Софію Ротару.

В ефірі росТБ вона заявила, що Ротару не просто підтримує Україну, а й нібито надає фінансову допомогу Збройним силам України.

"Мені було страшно дізнатися, що вона спонсорує цих людей, які бог знає що зараз творять з росіянами. Там же дуже багато росіян! Як їх вбивають безжально, як їх катують. Я цього не розумію, просто не розумію!",- закотила істерику телеведуча, але чомусь промовчала, що саме Росія вторглася в Україну.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Софія Ротару новини шоу бізнесу
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