В ОАЕ намагаються зам'яти справу понівеченої української моделі: що відбувається

Коротко:
- Що намагаються зробити зі справою Марії Ковальчук
- Що розповіла її подруга
В Об'єднаних Арабських Еміратах намагаються зам'яти справу української моделі Марії Ковальчук, яку знайшли в лікарні в Дубаї у важкому стані.
Як повідомлялося, дівчина десять днів не виходила на зв'язок із рідними після того, як розповіла мамі, що познайомилася в клубі з двома чоловіками з модельного бізнесу і планує в них переночувати. Потім її знайшли на узбіччі дороги з численними травмами.
Тепер же, за даними російських пропагандистських ЗМІ, подруга побитої дівчини поділилася останніми новинами про її стан, а також розповіла, як просувається розслідування справи.
"Зараз Маша готується до подальших операцій. Вона в дуже важкому стані, ви самі розумієте, які в неї травми. Мама Маші теж нічого поки що не може говорити, поки не покине Дубай, оскільки там дуже все суворо. Там зараз намагаються зам'яти справу і підлаштувати все так, що винна Маша. Але вона зовсім ні в чому не винна", - зазначила вона.
Крім того, знайома української моделі припускає, що Ковальчук не стане розкривати всі подробиці про моторошні події, коли піде на поправку.
"Коли Маша зможе вийти на зв'язок, навряд чи вона буде давати якісь інтерв'ю, тому що у неї дуже поганий психологічний стан. Жахлива травма. Мені її шкода не тільки як свою знайому, а й як просто дівчину", - пояснила знайома.
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Як раніше писав Главред, днями стало відомо про те, що українська модель Марія Ковальчук знайдена в лікарні в Дубаї у важкому стані. Як повідомлялося, дівчина десять днів не виходила на зв'язок із рідними після того, як розповіла мамі, що познайомилася в клубі з двома чоловіками з модельного бізнесу.
Днями Мережу приголомшила новина про те, що Марія, яка родом зі Львова, знайдена в Дубаї з численними переломами рук, ніг і хребта. Дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу і планувала переночувати в них.
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Що сталося з Марією Ковальчук в ОАЕ
20-річну українську модель Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї з дуже важкими травмами. Вона 10 днів не виходила на зв'язок із рідними. Пізніше стало відомо, що дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу, і планувала переночувати в них.
Рідні Марії вважають, що модель могла потрапити в сексуальне рабство, де над нею знущалися кілька днів. Ковальчук перенесла три складні операції і зараз її стан оцінюють, як стабільний.
Також у виданні The Mirror з'явилася заява представників правоохоронних органів, де уточнили, що модель могла впасти з будівельного майданчика, куди сама зайшла.
Тим часом рідні дівчини вважають, що вона стала жертвою сексуальної вечірки з шейхами. Такі вечірки називаються Porto Party. У Мережі гуляють відео, де, ймовірно, шейхи б'ють дівчат, стрижуть їм волосся і роблять із ними всяке. Імовірно Марія стала жертвою саме такої вечірки.
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