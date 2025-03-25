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В ОАЕ намагаються зам'яти справу понівеченої української моделі: що відбувається

Олена Кюпелі
25 березня 2025, 10:44
334
Марія Ковальчук, імовірно, стала жертвою сексуального насильства після вечірки з шейхами.
Українську модель понівечили в Дубаї
Українську модель понівечили в Дубаї / Колаж Главред, фото X/boom_arilu/

Коротко:

  • Що намагаються зробити зі справою Марії Ковальчук
  • Що розповіла її подруга

В Об'єднаних Арабських Еміратах намагаються зам'яти справу української моделі Марії Ковальчук, яку знайшли в лікарні в Дубаї у важкому стані.

Як повідомлялося, дівчина десять днів не виходила на зв'язок із рідними після того, як розповіла мамі, що познайомилася в клубі з двома чоловіками з модельного бізнесу і планує в них переночувати. Потім її знайшли на узбіччі дороги з численними травмами.

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Над українською моделлю знущалися в ОАЕ
Над українською моделлю знущалися в ОАЕ / Фото Х/boom_arilu

Тепер же, за даними російських пропагандистських ЗМІ, подруга побитої дівчини поділилася останніми новинами про її стан, а також розповіла, як просувається розслідування справи.

"Зараз Маша готується до подальших операцій. Вона в дуже важкому стані, ви самі розумієте, які в неї травми. Мама Маші теж нічого поки що не може говорити, поки не покине Дубай, оскільки там дуже все суворо. Там зараз намагаються зам'яти справу і підлаштувати все так, що винна Маша. Але вона зовсім ні в чому не винна", - зазначила вона.

Над українською моделлю знущалися в ОАЕ
Над українською моделлю знущалися в ОАЕ / Фото Х/boom_arilu

Крім того, знайома української моделі припускає, що Ковальчук не стане розкривати всі подробиці про моторошні події, коли піде на поправку.

Марія Ковальчук у важкому стані
Марія Ковальчук у важкому стані / Фото Стархіт

"Коли Маша зможе вийти на зв'язок, навряд чи вона буде давати якісь інтерв'ю, тому що у неї дуже поганий психологічний стан. Жахлива травма. Мені її шкода не тільки як свою знайому, а й як просто дівчину", - пояснила знайома.

Марія Ковальчук лежить у лікарні
Марія Ковальчук лежить у лікарні / Фото Х/boom_arilu/

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Як раніше писав Главред, днями стало відомо про те, що українська модель Марія Ковальчук знайдена в лікарні в Дубаї у важкому стані. Як повідомлялося, дівчина десять днів не виходила на зв'язок із рідними після того, як розповіла мамі, що познайомилася в клубі з двома чоловіками з модельного бізнесу.

Днями Мережу приголомшила новина про те, що Марія, яка родом зі Львова, знайдена в Дубаї з численними переломами рук, ніг і хребта. Дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу і планувала переночувати в них.

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Що сталося з Марією Ковальчук в ОАЕ

20-річну українську модель Марію Ковальчук знайшли на узбіччі дороги в Дубаї з дуже важкими травмами. Вона 10 днів не виходила на зв'язок із рідними. Пізніше стало відомо, що дівчина зникла після вечірки, де познайомилася з двома чоловіками, які заявили, що вони з модельного бізнесу, і планувала переночувати в них.

Рідні Марії вважають, що модель могла потрапити в сексуальне рабство, де над нею знущалися кілька днів. Ковальчук перенесла три складні операції і зараз її стан оцінюють, як стабільний.

Також у виданні The Mirror з'явилася заява представників правоохоронних органів, де уточнили, що модель могла впасти з будівельного майданчика, куди сама зайшла.

Тим часом рідні дівчини вважають, що вона стала жертвою сексуальної вечірки з шейхами. Такі вечірки називаються Porto Party. У Мережі гуляють відео, де, ймовірно, шейхи б'ють дівчат, стрижуть їм волосся і роблять із ними всяке. Імовірно Марія стала жертвою саме такої вечірки.

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