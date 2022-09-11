"В обличчя не плюнете?": Дантес розповів, як ставиться до Кацуріна і коли розлучиться з Дорофєєвою

Дантес розповів, як ставиться до Кацуріна та коли розлучиться з Дорофєєвою / instagram.com/vladimirdantes

Український співак і комік Володимир Дантес взяв участь в ефірі радіо Люкс ФМ, і розповів ведучим Славі Дьоміну і Тетяні Татарченко, які стосунки його зараз пов'язують з колишньою дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, і з колишнім другом, ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним, які зараз разом, як пара.

Після довгої паузи артист зізнався, що спілкування між ними "ніяке". "Я нещодавно брав у нього кейс для гітари. В мене не було, я взяв. Ми спілкуємося, коли цього потребують обставини", - сухо розповів Дантес.

На питання Татарченко, чи не хочеться йому плюнути Кацуріну в обличчя при зустрічі, артист не замислюючись заявив: "А навіщо? Ми ж усі дорослі люди. Ми ж не з підворітні якісь хлопці".

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Також Дантес розповів, коли планує офіційно розлучитися з Надею Дорофєєвою - незважаючи на те, що подружжя оголосило про розставання ще на початку березня, і у кожного з них вже своє особисте життя, офіційно артисти все ще одружені.

Співак зазначає: розлучення заплановане на вересень.

Раніше дизайнерка і ресторатор Даша Кацуріна розповіла про справжні причини свого розлучення з Мішею. Зрада з боку чоловіка зруйнувала їхні стосунки.

Також вона показала зворушливий момент між нею і її новим коханим, українським співаком і коміком Володимиром Дантесом,- артист плів їй кіски.

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