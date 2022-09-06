Надя Дорофєєва прокоментувала любовні зізнання між Дантесом і Кацуріною

Схоже, співачку зачепив галас навколо їх непростих відносин.
У середині липня українська співачка Надя Дорофєєва зізналася, що перебуває в романтичних стосунках з музикантом і ресторатором Михайлом Кацуріним.
Її колишньому чоловікові, співакові і коміку Володимиру Дантесу приписували роман з колишньою дружиною Кацуріна - Дашею. Нещодавно і ця пара підтвердила, що вони тепер більше, ніж друзі.
Правда, ця заява вийшла злегка скандальною: спершу Дантес жорстко пожартував над сексуальним життям їхнього любовного чотирикутника, в якому вони фактично обмінялися партнерами, потім Кацуріна розповіла, як близькість зі співаком допомогла їй пережити розлучення.
Хто зробив перший крок до розпаду обох сімей - загадка, яка, ймовірно, так і залишиться нерозкритою. Однак офіційне підтвердження роману між колишнім чоловіком і колишньою подругою, схоже, зачепили Надю Дорофєєву.
На своїй сторінці в Instagram співачка натякнула, що не вірить у справжні почуття між Дашею і Вовою. Вона опублікувала дефініцію слова" хайп " на тлі власного фото в білих шортах.
Раніше Надя Дорофєєва в прямому ефірі вперше прокоментувала роман з чоловіком колишньої подруги - співачка, червоніючи, як рум'яна гімназистка, зазначила, що дуже щаслива з Кацуріним.
Між тим відомий таролог спрогнозувала, чи зійдуться знову Дантес і Дорофєєва - вона не виключає можливість возз'єднання, але за однієї умови.
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