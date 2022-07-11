Даша Кацуріна в прозорій білизні показала, як Дантес плете їй кіски

Дантес плів кіски напівоголеній Даші Кацуріній / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Український співак Володимир Дантес відвідав Ізраїль з концертом. Артист вперше перетнув кордон з початку повномасштабної війни в Україні.

Примітно, що в Тель-Авіві опинилася і Даша Кацуріна - українська дизайнерка, ресторатор і близька подруга Дантеса, якій приписують з ним романтичні стосунки після розлучення.

Кацуріна вирішила піддражнити публіку неоднозначним фото, яке вона виклала на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона позує в ліжку в прозорій нижній білизні персикового кольору. Сосок дизайнерка прикрила емодзі апельсина.

Поруч з нею - загадковий чоловік, який плете їй кіску. У кадр потрапили тільки його зап'ястя, на одному з яких шанувальники розгледіли шматочок татуювання, як у Дантеса. "Дозволила собі відпустку у декілька днів", - підписала фото Кацуріна.

Ледь знімок був опублікований, в коментарях тут же з'явився співак. Він залишив смішний, але заплутаний підпис. "Блін, так боляче, що ніхто не помічає гнучкість володарки цього акаунту.Ви що не бачите? Це оптична ілюзія, вона сама собі плете коси, як справжня українська жінка!​​​​​​​" - пише Дантес.

У коментарях фанати новоспеченої пари підтримали жарт, а також пропонують ймовірним коханим перестати приховувати свої почуття:

"Можна пожартувати про руки Дантеса?"

"Точно руки Дантеса! Даша ви самі нам дали підказку, шматочок тату видно ;) ви красуня".

"Сподіваюся, що руки Дантесівські".

"Вова, виходь ми знаєм, що це ти".

"Виходь з Дантесом на сцену❤️"

"Бляха, ну з Вовкою ви були б найгарнішою парою в світі. Без жартів. Куди поставити підпис в петиції?! ❤️"

"Рука Дантеса. Бачу край тату. Дай вам Бог здоровьячка. Так переживати за вас, ви шо".

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Тим часом український співак Володимир Дантес продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною - українською дизайнеркою, ресторатором і давньою подругою, з чиїм чоловіком нібито крутить роман Надя Дорофєєва.

У свою чергу українська дизайнерка і рестораторка Даша Кацуріна, якій приписують роман з Володимиром Дантесом, розповіла, чому розлучилася зі своїм чоловіком - Михайлом Кацуріним.

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