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Надя Дорофєєва відверто розповіла про розлучення з Дантесом та як розвивається її роман з Кацуріним

7 вересня 2022, 14:23

Тренерка проєкту Голос країни дала ексклюзивне інтерв’ю інфотейнмент шоу ЖВЛ про своє особисте життя та творчість під час війни.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва розповіла про розлучення, роман з Кацуріним та ставлення до нових стосунків Дантеса / Прес-служба

Сьогодні, 7 вересня, у інфотейнмент шоу ЖВЛ на телеканалі ТЕТ показали ексклюзивне інтерв’ю співачки та тренерки головного музичного проєкту Голос країни DOROFEEVA. Артистка розповіла про спілкування з родиною, розлучення з Володимиром Дантесом та нове кохання.

З самого початку війни DOROFEEVA веде активну соціальну діяльність: виступає з благодійними концертами по всьому світу, долучається до зборів коштів, підтримує українських біженців у різних країнах Європи та дає концерти для військових і внутрішніх переселенців. Артистка зізналася, що співати свої російськомовні хіти в неї більше немає бажання, виключення вона готова зробити тільки для військових.

"Перші три місяці я була в ступорі. Майже одразу в мене з’явилося бажання писати українські пісні, але це давалося дуже складно. В мене не шла мелодія і було таке відчуття, начебто в мене забрали всі сили. Трохи згодом я змогла зібратись і це надало мені крила. Зараз в мене дуже дивне відчуття, коли я співаю свої російськомовні пісні. Виключення я роблю тільки для військових, коли вони мене просять щось таке заспівати, вони хочуть згадати минуле життя, згадати те, що їм подобалось. Звичайно я їм співаю. Я би дуже хотіла, щоб ми повернули свій дім. Мені здається, що найважливіше, що потрібно зробити після перемоги - віддати шану всім загиблим", - говорить артистка.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва готує україномовний альбом / Прес-служба

DOROFEEVA зізналася, що через війну дуже сумує за своєю родиною, яка залишилася у тимчасово окупованому Криму.

"Вони переживають війну дуже складно. Я навіть не уявляю, коли ми побачимось знову. До повномасштабного російського вторгнення близькі постійно приїздили до мене в Київ. Я так сумую за родиною і мрію зустрітися. Для мене це величезний біль і дуже складна тема. Моя сім’я - це найважливіше що в мене є", - говорить співачка.

Цей рік для проєкту DOROFEEVA повинен був стати роком трансформацій, але співачка навіть і не думала, що трансформація стане саме такою. Новина про розрив улюбленої пари українського шоу-бізнесу шокувала фанатів, адже за 1,5 місяці до цього пара відпочивала разом у Мексиці і мала абсолютно щасливий вигляд.

"Цей рік повинен був стати для мене роком сміливості. В мене починалося нове творче життя, перший сольний альбом. Я вже знала, що ми розлучаємося з чоловіком і це був для мене зовсім новий етап, - каже DOROFEEVA. - В Мексику ми вже їхали з розумінням, що це останній шанс зберегти стосунки. Це була дуже крута відпустка, я залишилася в захваті від неї, але це була подорож двох друзів, а не чоловіка і дружини. Коли ми повернулися додому, то сказали одне одному, що напевно треба розходитися, як чоловік і дружина, адже ми стали жити, як друзі. Це рішення далося дуже складно, ми приймали рішення щодо розлучення десь півроку, спілкувалися про це постійно. Ми з Вовою дуже поважаємо одне одного та любимо, але як друзі. Ми дуже давно це зрозуміли, але все одно хотіли спробувати зберегти родину".

Не обійшлося і без питань про нового коханого Мішу Кацуріна. DOROFEEVA розповіла, чому вони прийняли рішення одразу після розлучень розповісти загалу про свій роман.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва перебувая у романтичних стосунках з ресторатором Михайлом Кацуріним / Прес-служба

"Люди дуже багато придумали в цій історії. Десь є правда, десь її немає. Я відчувала, що приховувати правду несправедливо. Ми написали про те, що ми разом, щоб розставити всі крапки над "І" і сказати: якщо ви нас разом десь побачите, то так, ми разом", - говорить DOROFEEVA.

А ось коментувати плітки щодо можливого роману свого колишнього чоловіка з Дашою Кацуріною співачка відмовилася.

"Це їхня історія і я її поважаю. Вважаю, що Вова сам повинен, якщо він хоче, щось розповідати", - каже DOROFEEVA.

Нині свою місію DOROFEEVA бачить в тому, щоб допомагати людям піснею. А ще дуже хоче, щоб на екрани повернувся Голос країни, який почали знімати ще до війни. Бо музика - це те, що рятує її від психологічного виснаження.

Ще більше ексклюзивних інтерв’ю - у шоу ЖВЛ у будні о 10:00 на телеканалі ТЕТ.

шоу-бізнес 1+1 Надя Дорофєєва Володимир Дантес Дантес новини шоу бізнесу
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