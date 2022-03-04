Фанатку Путіна і "ЛДНР" оперну співачку Нетребко звільнили з легендарного театру в США

Анна Нетребко / Reuters

Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка відмовилася публічно засуджувати агресію РФ і її президента Володимира Путіна щодо України, звільнили з легендарного оперного театру-нью-Йоркського Метрополітен-опера, повідомляє телеканал CNN.

"Це велика художня втрата для Met і для опери. Анна-одна з найбільших співачок в історії Met, але з Путіним, який вбивав невинних жертв в Україні, шляху вперед не було", — заявив генеральний менеджер театру Пітер Гелб.

До слова, навесні нинішнього року Нетребко повинна була виконати головну партію в легендарній опері "Принцеса Турандот" композитора Джакомо Пуччіні. Вже відомо, що її замінить українська співачка Людмила Монастирськачитайте такожМадонна підтримала Україну і показала середній палець Путіну

Нагадавши, невелика частина російських зірок, яка виступають проти війни з Україною, публікує в соціальних мережах чорні квадрати з хештегом #нетвойне, або записують відеозвернення, щоб про жахи, що кояться в нашій країні, дізналося якомога більше людей.