У Forbes назвали найбільш високооплачувану зірку Голлівуду за 2023-й

Адам Сендлер став найбільш високооплачуваним актором Голлівуду 2023 року - завдяки чотирьом десяткам стендап-гастролей і роботам для Netflix.

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Адам Сендлер став найбільш високооплачуваним артистом у світі , колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

57-річний голлівудський актор і стендапер Адам Сендлер очолив список найбільш високооплачуваних кінозірок у 2023 році. Як повідомляє західне ділове видання Forbes, за минулий рік актор заробив 73 млн доларів США.

За даними журналістів, такі гроші Сендлер отримав після участі в більш ніж 40 стендап-комедійних турах у 2023 році, а також за роботу над трьома кінопроєктами стримінгу Netflix (зокрема й фільмом "Загадкове вбивство 2: Вбивство в Парижі").

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Також за свою роботу артист удостоївся нагороди People's Icon Award на церемонії вручення нагороди People's Choice Awards 2024.

На другому місці серед найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду опинилася Марго Роббі, яка заробила 59 млн доларів США, а на третьому - Том Круз із 45 млн.

До першої десятки також потрапили Дензел Вашингтон, Бен Аффлек, Джейсон Стейтем, Леонардо ДіКапріо, Дженніфер Еністон, Раян Гослінг і Метт Деймон.

Хто такий Адам Сендлер? Адам Річард Сендлер (Adam Richard Sandler; нар. 9 вересня 1966, Бруклін, Нью-Йорк, США) - американський комік, кіноактор, музикант, сценарист і кінопродюсер. Номінант на Премію Гільдії кіноакторів США і "Золотий глобус", повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік уже має двох дітей - сина та доньку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, молодшим за неї на 21 рік. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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