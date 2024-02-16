Спробувати все з життя Бреда Пітта: молода кохана переїхала до актора

Фітнес-тренерка Інес де Рамон нещодавно переїхала жити до свого зіркового коханого - актора Бреда Пітта.

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Інес де Рамон тепер живе з Бредом Піттом / фото ua.depositphotos.com та скріншот з відео

60-річний легендарний голлівудський легендарний артист Бред Пітт і його 34-річна кохана, фітнес-тренерка Інес де Рамон, з'їхалися і почали жити разом у голлівудському особняку актора. Про це повідомляє видання People. Зміни в житті голлівудського актора сталися нещодавно.

Як повідомив інсайдер, дівчина переїхала в будинок актора. Закохані перейшли на новий рівень стосунків нещодавно, стосунки між ними розвиваються. І Інес нібито дуже щаслива, ніж будь-коли раніше.

Наприкінці січня таблоїд In Touch написав, що пара замислюється над тим, щоб завести дитину. "Інес якраз у відповідному віці, її біологічний годинник цокає. Бред у кращій формі, ніж більшість чоловіків його віку. Вони віддані одне одному і по-справжньому закохані, проводять весь час разом", - говорили інсайдери.

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Нагадаємо, раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік уже має двох дітей - сина та доньку.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, молодшим за неї на 21 рік. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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