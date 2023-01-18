Дізналася про трагедію при людях: Олена Зеленська в Давосі розридалася через загибель монастирського

18 січня в Давосі перша леді України Олена Зеленська перед своїм виступом на важливому форумі розридалася, коли дізналася про трагедію в Броварах.
Як пише Daily Mail, Олена Зеленська не змогла стримати сліз, коли дізналася про трагедію, що сталася в Броварах.
Про загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ і дітей в дитячому садку першої леді повідомили за кілька хвилин до її виступу в Давосі на сесії Всесвітнього економічного форуму.
Після жахливої новини Зеленська витерла заплакані очі і виступила з промовою. На прохання президента форуму Борге Бренде всі присутні вшанували пам'ять загиблих у цій трагедії хвилиною мовчання.
"Сьогодні ще один дуже сумний день. Нові втрати. Думаю, ви розумієте мої емоції. Можливо, вони недоцільні в політичному та економічному діалозі, але я впевнена, що війна змінила весь наш діалог так само, як змінила світ", - сказала перша леді України.
Керівництво МВС загинуло в Броварах - що відомо
18 січня у Броварах впав вертоліт, на борту якого було вище керівництво МВС. Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович та інші представники відомства летіли у відрядження до Харківської області.
В результаті трагедії загинули щонайменше 17 осіб, ще 22 людини постраждали.
Колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що на борту вертольота ДСНС загинули всі.
В СБУ назвали 3 версії падіння вертольота - порушення правил польоту і несправність самого вертольота. Також в СБУ не виключають умисних дій зі знищення вертольота.
Наразі триває розслідування. Всіх очевидців трагедії просять негайно звернутися в поліцію і повідомити всім, що знають.
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