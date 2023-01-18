Вертоліт впав біля дитячого садка, загинув глава МВС: Зеленський зробив заяву про трагедію в Броварах

Служба безпеки України, Національна поліція та інші підрозділи встановлюватимуть обставини трагедії, повідомив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

У Броварах Київської області розбився літак ДержНС. На місці його падіння сталася пожежа. Загинули люди. Серед них діти. Загинуло керівництво МВС - глава відомства Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар відомства Юрій Лубкович, їх помічники, екіпаж вертольота. СБУ та Нацполіція встановлюватимуть обставини трагедії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа.

Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється.

Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила.

Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей", - написав Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент повідомив, що за даними на момент повідомлення загинули три дитини. Вертоліт впав на територію одного з дитячих садків.

"Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків", - сказав глава держави.

СБУ і Нацполіція встановлюватимуть всі обставини трагедії. На місці події працюють всі служби.

"Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.

На місці трагедії працюють усі служби.

Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих!

Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!"- сказав Володимир Зеленський.

Авіакатастрофа в Броварах

У Броварах Київської області 18 січня розбився вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій. На борту були керівники Міністерства внутрішніх справ – міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович. Вони загинули.

Вертоліт впав на території дитячого садка в Броварах, в якому були діти. Людей евакуювали. Обставини трагедії встановлюються.

За інформацією ДержНС, в результаті катастрофи загинули 15 осіб, включаючи екіпаж потерпілого краху вертольота.

Згідно з попередньою версією слідства, причина катастрофи в Броварах - помилка пілота.