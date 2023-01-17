Олена Зеленська в елегантному шоколадному костюмі підкорила Давос

Зеленська зустрілася із засновником і главою ВЕФ Клаусом Швабом і на тлі російського удару по Дніпру обговорила з ним ситуацію в Україні.

Олена Зеленська / t.me/FirstLadyOfUkraine/2331

У Швейцарії 16 січня стартував Всесвітній економічний форум, віртуальну участь в якому анонсував Володимир Зеленський.

У Давосі перша леді України змогла особисто відвідати захід. Зеленська зустрілася із засновником і главою ВЕФ Клаусом Швабом і на тлі російського удару по Дніпру обговорила з ним ситуацію в Україні.

"Переконана, що бізнес усього світу, який зібрався на форум, не може не розуміти загальної загрози російського тероризму і необхідності допомоги Україні - хоча б в тому, в чому може допомогти бізнес: у відновленні", - написала дружина президента в Instagram.

Варто відзначити, що на саміті в Давосі Олена Зеленська з'явилася в елегантному і стриманому брючному костюмі шоколадного кольору.

Олена Зеленська / t.me/FirstLadyOfUkraine/2331

Двобортний піджак прикрашала золотиста брошка у формі контуру України. В тон костюму Зеленська підібрала і сорочку.

У мережі українці пишуть, що Олена Зеленська найкрасивіша перша леді.

Нагадаємо, легендарний музикант, засновник і автор більшості хітів психоделік-рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс (відомий своєю підтримкою кривавої російської політики) написав відкритого листа першій леді України Олені Зеленській.

У ньому він закликав українську сторону відмовитися від поставок зброї з Вашингтона, оскільки, на думку музиканта, саме з цієї причини в нашій країні триває війна – мовляв "Захід підкидає паливо у вогонь". Але і на цьому музикант-путініст не зупинився і для припинення боїв порадив "визнати автономію" так званих "Л/ДНР".

У відповідь перша леді України у своєму Twitter нагадала 78-річному музиканту, що РФ веде жорстоку війну і знищує громадян України.

Як підкреслила Зеленська, якщо українці припинять оборонятися від загарбників з їх атаками, масивними обстрілами і ракетними ударами - жителям нашої країни безпосередньо загрожує знищення.

Читайте також: