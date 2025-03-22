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"Впізнав, згадав": "позашлюбний син" Кіркорова розповів про останню зустріч із ним

Віталій Кірсанов
22 березня 2025, 18:54
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Журналісти поцікавилися в Олександра Матвєєва, в якому стані Бедрос був у листопаді минулого року.
Олександр Матвєєв і Бедрос Кіркоров
Олександр Матвєєв і Бедрос Кіркоров / колаж: Главред, фото: instagram.com/bedroskirkorov, росЗМІ

Коротко:

  • Бедрос Кіркоров важко ходив
  • Олександра Матвєєва і Бедроса Кіркорова пов'язувала 20-річна дружба

Російський співак Олександр Матвєєв, якого в ЗМІ називають позашлюбним сином нині покійного Бедроса Кіркорова, розповів про останню зустріч із ним. Його слова наводять росЗМІ.

"Впізнав, згадав. Потім міцно за руку обійняв, ми подивилися з ним концертні записи. Мені здалося, що більше ми з ним не побачимося. Так і сталося", - зізнався Матвєєв.

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Він додав, що Кіркоров важко ходив, однак у нього "був дар самому виліковуватися".

"Він був людиною з величезним серцем. Він усіх любив, і його любили", - зазначив співак.

Журналісти поцікавилися у Матвєєва, в якому стані Бедрос був у листопаді минулого року.

"Він перебував під наглядом лікарів. Але в нормальному стані був. Він любив надсилати свої пісні. Нас із ним пов'язує вже 20-річна дружба", - поділився Матвєєв.

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Новини шоу-бізнесу:

Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст.

Бедрос Кіркоров помер через зупинку серця. Про це повідомила представник Кіркорова-молодшого Катерина Успенська.

21 березня в терористичній Росії поховали батька популярного російського співака Філіпа Кіркорова Бедроса.

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Хто такий Бедрос Кіркоров?

Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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