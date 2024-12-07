Кіркоров знайшов нареченого 12-річній доньці

Дочка Кіркорова знову перебуває у фокусі пропагандистських ЗМІ.

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Діти Філіпа Кіркорова - жертви популярності / колаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Коротко:

Що вирішив Кіркоров

Хто майбутній обранець

Російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють про те, що скандальній дочці Кіркорова Аллі-Вікторії знайшли нареченого.

Як пише "Звездач", дочці путініста Аллі-Вікторії передав букет її шанувальник, як з'ясувалося, хлопчик - ровесник спадкоємиці поп-короля.

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Виявляється, Філіп зрадів жесту "майбутнього нареченого" і пообіцяв познайомити дітей, адже улюблені квіти дівчинки подаровані, і довіру тата, за словами співака, завойовано.

Тим часом, у співака не вперше виникають проблеми через доньку. У деякі моменти Алла-Вікторія поводилася дивно й агресивно на публіці.

Пізніше Кіркоров відправив дітей на навчання в Дубай, в одну з приватних шкіл. Там його дочка стала записувати дивні сторіз, намагаючись проявити свій талант.

До слова, днями стало відомо про те, що співак-любитель "голих вечірок" вирішив забрати своїх дітей на терористичну батьківщину - в Росію.

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Як раніше повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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