Сергій Лазарєв публічно принизив Кіркорова під час шоу

Путіністи не зійшлися в думках під час одного з шоу.

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Філіп Кіркоров взяв участь у шоу/ колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Коротко:

Що розлютило Сергія Лазарєва

Коли це сталося

Можна нескінченно дивитися на три речі - як тече вода, горить вогонь і як жеруть один одного жителі країни на болотах - Росії.

Зірки терористичної Росії, путіністи, які підтримали військове вторгнення Росії в Україну - Філіп Кіркоров і Сергій Лазарєв, публічно посварилися.

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Як пише пропагандистське видання Стархіт, інцидент трапився під час одного з російських талант-шоу. Там Лазарєву сподобалася одна співачка, проте Кіркоров не оцінив її вокальних даних.

Сергій Лазарєв розлютився і натиснув на кнопку за поп-короля, додавши своїй фаворитці один бал.

"Ви божевільні, чи що? Тому що на такий виступ не встати - це треба бути без вух. Значить так, такого професіоналізму весь сезон не показував ніхто. І навіть останньою, у фіналі, 11-ю вона виходить і робить усе бездоганно. А ви сидите на своїх місцях!" - випалив Лазарєв, принизивши Кіркорова.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як повідомляв Главред раніше, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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