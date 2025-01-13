"Знесла з ніг, вперлася у грудну клітку": Квіткова отримала травму в Домінікані

Даша Квіткова показала результат невдалого падіння.

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Даша Квіткова новини - Дашу Квіткову травмував якір / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Коротко:

Даша Квіткова з сином поїхала в Домінікану

Під час відпочинку блогерка отримала травму

Українська блогерка Даша Квіткова на новорічні канікули вирушила до Домініканської Республіки, де відпочиває на Карибському морі разом із сином Левом. Мама насолоджується можливістю полежати в шезлонгу з книжкою в руках, а хлопчик пізнає підводний світ і ліпить замки з піску.

Втім, цю морську ідилію нещодавно порушила несподівана травма. Про це Квіткова розповіла у своєму блозі в Instagram.

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Вона показала фото жахливих синців на своїх грудях і руках. Під час морської прогулянки Даша постраждала від якоря і мотузки, на яку він кріпився.

У якийсь момент кріплення змінило напрямок і збило блогерку з ніг у воду, сильно придавивши при цьому в районі грудей. Втім, навіть ця неприємність не зіпсувала Даші Квітковій відпочинок із синочком - після падіння вона вирушила з Левом розглядати під водою морські зірки.

Даша Квіткова новини - Дашу Квіткову травмував якір / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

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Хто така Даша Квіткова? Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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