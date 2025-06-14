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Dzidzio прокоментував народження первістка в ексдружини - реакція співачки Slavia

Анна Підгорна
14 червня 2025, 18:38
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Славія знайшла нове кохання і вперше стала мамою.
Slavia з новим чоловіком
Slavia вперше стала мамою - реакція Dzidzio / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official, instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

Коротко:

  • Slavia і Dzidzio розлучилися 4 роки тому
  • Співачка побудувала нову сім'ю і нещодавно народила первістка
  • Дзідзьо відреагував на цю подію

8 червня 2025 року українська співачка Slavia (Ярослава Притула) вперше стала мамою. Хлопчик з'явився на світ у другому шлюбі артистки - з бізнесменом Андрієм Павлюком. Пара встигла узаконити свої стосунки за день до народження сина.

Уже кілька днів Славія та її чоловік приймають привітання з поповненням у родині. Не залишився осторонь і Михайло Dzidzio Хома, який був першим чоловіком Притули.

відео дня

На її сторінці в Instagram він залишив коментар із привітаннями. "Щиро вітаю з народженням малюка. Нехай дитятко буде благословенне і щасливе, а батьківство принесе вам багато радості", - написав Дзідзьо.

У відповідь новоспечена мама побажала колишньому чоловікові також пізнати радість батьківства, "коли прийде найкращий час".

Славія стала матір'ю
Slavia вперше стала мамою - реакція Dzidzio / instagram.com/slavia_official

Ярослава Притула та Михайло Хома були разом 20 років. Вісім із них вони провели в офіційному шлюбі, який завершився розлученням 2021 року. Нещодавно Славія вперше зізналася, чому вона та її перший чоловік не завели дітей.

Розлучення Дзідзьо та Славії
Дзідзьо та Славія були разом 20 років / instagram.com/slavia_official

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Раніше Главред розповідав, що у Джамали вкрали сценічний костюм з Євробачення-2016, в якому співачка здобула перемогу на міжнародному музичному конкурсі.

Також стало відомо, що український співак Melovin переніс операцію. Він зізнався, що засмучений тим, що відкладав цю життєво важливу процедуру так довго.

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Хто така Slavia?

Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

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