Dzidzio прокоментував народження первістка в ексдружини - реакція співачки Slavia

Славія знайшла нове кохання і вперше стала мамою.

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Slavia вперше стала мамою - реакція Dzidzio / колаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official, instagram.com/andrei_pavliuk_starberg

Коротко:

Slavia і Dzidzio розлучилися 4 роки тому

Співачка побудувала нову сім'ю і нещодавно народила первістка

Дзідзьо відреагував на цю подію

8 червня 2025 року українська співачка Slavia (Ярослава Притула) вперше стала мамою. Хлопчик з'явився на світ у другому шлюбі артистки - з бізнесменом Андрієм Павлюком. Пара встигла узаконити свої стосунки за день до народження сина.

Уже кілька днів Славія та її чоловік приймають привітання з поповненням у родині. Не залишився осторонь і Михайло Dzidzio Хома, який був першим чоловіком Притули.

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На її сторінці в Instagram він залишив коментар із привітаннями. "Щиро вітаю з народженням малюка. Нехай дитятко буде благословенне і щасливе, а батьківство принесе вам багато радості", - написав Дзідзьо.

У відповідь новоспечена мама побажала колишньому чоловікові також пізнати радість батьківства, "коли прийде найкращий час".

Slavia вперше стала мамою - реакція Dzidzio / instagram.com/slavia_official

Ярослава Притула та Михайло Хома були разом 20 років. Вісім із них вони провели в офіційному шлюбі, який завершився розлученням 2021 року. Нещодавно Славія вперше зізналася, чому вона та її перший чоловік не завели дітей.

Дзідзьо та Славія були разом 20 років / instagram.com/slavia_official

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Раніше Главред розповідав, що у Джамали вкрали сценічний костюм з Євробачення-2016, в якому співачка здобула перемогу на міжнародному музичному конкурсі.

Також стало відомо, що український співак Melovin переніс операцію. Він зізнався, що засмучений тим, що відкладав цю життєво важливу процедуру так довго.

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Хто така Slavia? Slavia (справжнє ім'я - Ярослава Притула) - українська співачка, авторка пісень. Колишня солістка гурту Друзі, у якому виступала разом із Михайлом Dzidzio Хомою. Активно розвивати сольну кар'єру почала 2021 року - після розлучення з Дзідзьо.

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