Випалене поле: українська актриса розповіла, як втратила будинок

Любава Грешнова розповіла, як втратила свій будинок на Харківщині.

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Любава Грешнова розкрила секрет своєї пригоди / Колаж Главред, фото Viva

Коротко:

У чому знайшла опору актриса

Що сталося з її будинком

Українська акторка-харків'янка Любава Грешнова поділилася своєю особистою трагедією. Вона розповіла про те, як російські окупанти позбавили її будинку.

Як розповіла вона в інтерв'ю Rostyslove Production, у неї більше немає брухту, який був в окупації.

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"Це селище Липці Харківської області. Зараз там буферна зона. Біль від того, що немає взагалі селища. Тобто номінально воно є, але ми не можемо поїхати туди. Шкода спогадів. Мені сниться мій будинок, але його більше немає. Квартира на Салтівці ще є, але навколо майже випалене поле: згорів дотла ринок, ТРЦ. Я досить часто буваю в Харкові. Мама моя часто там буває. Це моє місце сили", - повідомила актриса.

Любава Гришнова розповіла, як втратила дім / Фото Instagram/lubavavagreshnova

Вона тепло говорить про своїх батьків, яких називає "опорою".

"Мама і тато - мої найголовніші помічники. Тому що вони мені допомагають із дитиною, роботою, побутовими справами. Я з 16 років поїхала до Києва і ми рідко бачилися. І зараз я живу з татом, мамою, бабусею, якій 83 роки. Але ми помістилися і це виявилося дуже прикольно. Я знайшла стільки підтримки. Я досі звикаю, що вони постійно поруч. Я просто розслабилася. Але дуже складно бути переселенцями, технічно дуже багато питань", - ділиться вона.

Любава Гришнова розповіла, як втратила будинок / Фото Instagram/lubavavagreshnova

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Нагадаємо, раніше Любава Грешнова потрапила до лікарні, де їй провели хірургічну операцію. І хоч втручання виявилося незначним, воно сильно вразило артистку.

Раніше Любава Грешнова вперше розповіла, яку титанічну працю над своїм здоров'ям вона залишала за кадром популярного кіно та серіалів.

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Хто така Любава Грешнова? Любава Грешнова - українська актриса кіно і театру, телеведуча. Зіграла понад 70 ролей. Має волонтерське посвідчення. У квітні 2022 року Любава разом із чоловіком самотужки створила перші в Європі україномовні благодійні вистави для дітей і дорослих, метою яких є поширення української культури та ідентичності в інших країнах, повідомляє Вікіпедія.

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