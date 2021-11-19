Пішла з життя радянська актриса - зірка фільмів Гайдая і Рязанова

На 95 році життя померла актриса Ніна Агапова / facebook.com/sergey.kapkov

19 листопада 2021 року в Москві померла радянська актриса Ніна Агапова.

Про це розповів у Facebook кінознавець Сергій Капков. Актрисі він присвятив цілу замальовку спогадів про її життя і творчість.

"Померла Ніна Федорівна Агапова. Сьогодні. Ось хто, дійсно, народжена була зіркою і вміла б з гідністю нести це визначення, якби... якби... Якби в радянському кіно знайшлося місце для її шарму. У Театрі-студії кіноактора вона грала і водевілі, і мюзикли, а на екрані виникала лише в епізодах - в шикарних сукнях, перуках, на високих підборах. У неї до старості були прекрасна фігура і стать! Вона запросто грала б і комічних бабусьок, але такі ролі їй запропонували всього пару раз. А потім вона просто пішла з кіно і зі сцени. Закрилася вдома. Від інтерв'ю теж відмовлялася. Раз на рік я приїжджав випити горілочки, позгадувати і посміятися, але по телефону ми вели нескінченні розмови про різне. Деякі її висловлювання я записував "в аннали " відразу після бесіди, щоб не забути. Ніна Федорівна була дуже дотепною жінкою і нескінченно самоіронічною. Була... Ох... Чухрай, Басов, Гайдай - це її компанія, однокурсники, друзі та колеги чоловіка, оператора Сергія Полуянова. За її розповідями, Гайдай щороку в день смерті Полуянова брав пляшку горілки і йшов на його могилу на півдня. Це були дивно віддані один одному і професії люди, унікальне покоління. І Ніна Агапова з їх числа. Вічна пам'ять..." - розповів Капков.

Ніна Федорівна Агапова почала свій творчий шлях в 15 років, була учасницею фронтових концертних бригад.

Широкій публіці стала відома завдяки ролям у фільмах Де знаходиться нофелет?, Старики-розбійники, Зигзаг удачі, 12 стільців та ін.

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