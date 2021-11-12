Пішов з життя Віктор Коклюшкін

Життя письменника-сатирика обірвалося на 76-му році.
Російський письменник-сатирик та естрадний драматург Віктор Коклюшкін помер у віці 75 років.
Причиною смерті стала гостра серцева недостатність, повідомили на росТБ.
"Помер відомий письменник-сатирик і драматург Віктор Коклюшкін. Повідомляється, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Віктору Коклюшкіну було 75 років", - сказала ведуча телеканалу.
Сатирик та телеведучий багато років брав участь у телепрограмах "Сміхопанорама", "Аншлаг", "Криве дзеркало".
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Раніше ми повідомляли, що на 81 році життя померла Валентина Олександрівна Малявіна - радянська актриса, відома ролями у фільмах Іванове дитинство, Король-олень, коли поруч чоловік.
Останні роки актриса провела в спеціалізованому пансіонаті для людей похилого віку в Підмосков'ї. Малявіній був необхідний особливий догляд, так як жінка втратила зір ще 20 років тому в результаті нещасного випадку.
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