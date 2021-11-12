Пішов з життя Віктор Коклюшкін

Віктор Коклюшкін / goodhouse.ru

Російський письменник-сатирик та естрадний драматург Віктор Коклюшкін помер у віці 75 років.

Причиною смерті стала гостра серцева недостатність, повідомили на росТБ.

"Помер відомий письменник-сатирик і драматург Віктор Коклюшкін. Повідомляється, що причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Віктору Коклюшкіну було 75 років", - сказала ведуча телеканалу.

Сатирик та телеведучий багато років брав участь у телепрограмах "Сміхопанорама", "Аншлаг", "Криве дзеркало".

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