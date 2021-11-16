Пішов з життя "серійний вбивця" з серіалу Кістки

Акторові був всього 41 рік.
Американський актор Хіт Фрімен, відомий за ролями в телесеріалах Швидка допомога, Морська поліція і Кістки, пішов з життя у віці 41 року.
Про це розповіла актриса Шанна Моклер - близька подруга Фрімена. Новину про смерть актора також підтвердив його агент Джо Монтіфьорі.
За слова Моклер, Хіт Фрімен помер в Остіні, Техас, у себе в ліжку. Причини смерті поки не відомі.
Хіт Фрімен відомий своїми ролями в американських серіалах і сценаріями. Незадовго до своєї смерті актор зіграв у фільмі Жах в преріях, який ще не вийшов у прокат.
У серіалу Кістки хіт Фрімен втілив роль Говарда Еппса - серійного вбивці з аномально високим айкью, який був одержимий головною героїнею серіалу Темперанс Бреннан.
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