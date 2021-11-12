УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Вже не мучиться": Козловський розповів, як намагався врятувати свого батька

12 листопада 2021, 23:55

Співак зазначив, що з батьком він був дуже близький, і саме він - його сім'я, а ось з мамою досі стосунки залишаються прохолодними.

Віталій Козловський
Віталій Козловський висловився про смерть батька / https://www.instagram.com/vkozlovskiy/

Відомий український співак Віталій Козловський повідав сумні подробиці і останніх днях життя свого батька, який помер у віці 74 років.

У програмі Зірковий шлях Козловський зізнався, що його тато дуже хворів, але не поспішав робити операцію, попри постійні вмовляння сина.

"У нього була професійна хвороба, пов'язана з легенями, тому що він був електриком-автомийником. Він працював на будівництвах різних величезних. І, звичайно, з легкими була проблема, тому що весь пил осідав на них", - розповів співак.

Як не просив Віталій про необхідність звернутися до лікарів, він все відкладав: "Давай ще день почекаємо, ну ще день".

І ось одного разу медики зробили чоловікові тест на коронавірус, який дав негативний результат. Після цього було вирішено везти батька до лікарні.

Реклама

Наступного дня Віталію Козловському-старшому стало зле, і чоловіка екстрено госпіталізували.

Артист каже, що попереду було кілька найстрашніших днів.

"Саме тільки в цей момент я заплакав, тому що розумів - я нічого не можу зробити. Вперше, коли дізнався, що його не стало, мені внутрішньо стало простіше, адже смерть - це іноді порятунок. Він вже не мучиться", - ділиться Козловський пережитими емоціями.

Також він зазначив, що з батьком він був дуже близький, і саме він - його сім'я, а ось з мамою досі стосунки залишаються прохолодними.

"Навіть, коли він лежав у реанімації, кажу: "Давай одужуй швидше, тому що ти там приготував голубців, ми маємо ще їх з'їсти". Він навіть засміявся над цим. Улюблена справа - це сісти так переді мною і дивитися, як я їм. Говорив: "Так, салат не забудь", - згадує артист.

Вже коли його батька не стало, Козловський приїхав до нього додому, забрав із холодильника ті голубці, і повечеряв стравами батька, але вже без нього.

На церемонію прощання не всі змогли приїхати. Так, дочка Козловського-старшого від першого шлюбу живе в Росії і працює на державній роботі - на похорон у неї приїхати не вийшло.

"І я розумію, що я до них не приїду ні за яких обставин", - розповів Віталій.

Смерть батька Козловського

15 серпня помер Віталій Козловський-старший-батько відомого українського поп-співака Віталія Козловського. Про сумну новину розповідям сам виконавець на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Батько співака помер на 75-му році життя.

Читайте також:

viber
Віталій Козловський новини України новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Східний гороскоп 2022: казкове кохання, фантастична вдача і фінансовий успіх в рік ТиграСхідний гороскоп 2022: казкове кохання, фантастична вдача і фінансовий успіх в рік Тигра Гороскоп на сьогодні 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втратГороскоп на сьогодні 12 листопада 2021: Ракам - доленосна зустріч, Терезам - ризик фінансових втрат Суддям підняли пенсії на 23 тисячі, інші українці отримали по 400 гривень: стали відомі виплатиСуддям підняли пенсії на 23 тисячі, інші українці отримали по 400 гривень: стали відомі виплати Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительФінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровитель Українцям готують нове підвищення цін на газ: ЗМІ розкрили деталі та терміниУкраїнцям готують нове підвищення цін на газ: ЗМІ розкрили деталі та терміни
00:19

Гороскоп на сьогодні 13 листопада 2021: у Скорпіонів небезпечний день, у Терезів - удача в любові

00:03

Як доглядати за волоссям в осінньо-зимовий сезон: розповідають експерти

12 листопада, п'ятниця
23:55

"Вже не мучиться": Козловський розповів, як намагався врятувати свого батька

23:54

Чи можна повністю відмовитися від хліба - відповідь лікаря

23:30

Холостячка Огневич в мереживній білизні показала, що втратили чоловіки, які вилетіли з проекту

Реклама
23:25

Арахамія розповів, чи позбавлять Разумкова мандатаВідео

22:57

Скандальне видання Kyiv Post знову відкриють, журналісти скаржаться на власника

22:55

Ціни злетять до 50%: які продукти харчування подорожчають до кінця листопадаВідео

22:20

У МОЗ розповіли, які препарати можна змішувати при бустерній вакцинації

21:52

У справі ДТП з "мажором" на Infiniti в Харкові з'явилися нові резонансні деталіВідео

21:24

В Україні зріс вилов риби: якої та скільки спіймали

21:08

Ожеледь, снігопад та мороз: в Україну йде небезпечний антициклонВідео

21:02

Загроза просування військ РФ вглиб України: експерт пояснив, чого домагаються в КремліВідео

21:00

У Білорусі розбилися російські десантники

20:52

Резонансна ДТП з дітьми в Харкові: водія-наркомана заарештували під заставу в 340 тисяч гривеньВідео

20:16

Різко збільшився живіт: у Львові медики видалили у 14-річної дівчини гігантську пухлину

20:02

Немає сенсу робити бустерне щеплення, коли люди чекають на першу дозу - ВООЗ

19:51

Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительВідео

19:37

У Києві вантажівка розчавила літню жінку

19:29

"Плато настало": Шмигаль прогнозує спад захворюваності на коронавірус в УкраїніВідео

Реклама
19:20

Дивна витівка у Міністерстві оборониПогляд

19:03

Українські ТЕС екстрено переводять на газ заради економії вугілляВідео

19:02

Загострення ситуації: війська Путіна проводять позапланові навчання біля Польщі та ЛитвиВідео

19:00

Віталій Портников. США попереджають про напад на УкраїнуВідеоблоги

18:35

У Дніпрі жінка з важким захворюванням стала мамою в 15-й разВідео

18:33

Українці масово купують неефективні ліки - список

18:33

Чорна п'ятниця 2021: коли, як не витратити більше і убезпечити покупки

18:32

У Чернівцях жінка заблокувала проїзд швидкої з "важкою" хворою та бурно облаяла медиківВідео

18:31

Зірка Сватів знялася в незвичайному ретро-образі: "Бурда-1988 рік"

18:20

Новий рік у "червоній" зоні: Кузін оцінив шанси послаблення карантину на свята в Україні

18:19

Пенсії злетять на 1,5 тисячі: кому чекати підвищенняВідео

18:08

Українська армія на Донбасі несе втрати через атаку бойовиків

17:45

Вихідні на Новий рік 2022: як і скільки відпочиватимуть в Україні

17:29

Марафон гумористичних прем’єр: телеканал 1+1 презентує новий Вечірній Квартал та Жіночий Квартал

17:24

Уже 15 країн ЄС залишили відкритими кордони для українців: які умовиВідео

16:59

Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за контрабанду вугілля з ОРДЛОВідео

16:57

Каньє Уест порівняв себе з президентом Росії: "Я як молодий Путін!"

16:56

У ЗСУ назвали число російських військових на ДонбасіВідео

16:53

1 мільйон українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами - результати опитуванняВідео

16:32

З "Дії" зникла функція видалення COVID-сертифікатаа: як тепер оновити його після повної вакцинації

Реклама
16:28

На Тернопільщині загадково помер місячний малюк: медики не змогли зупинити кров з носаВідео

16:17

В Україні 800 тисяч людей купили фальшиві сертифікати про вакцинацію-дослідженняВідео

16:17

У моду на зиму 2021-22 повернулося незвичайне фарбування волосся у стилі 90-хФото

16:03

Скільки діє імунітет проти COVID-19 після вакцинації - відповідь МОЗ

15:39

"Урочисто присягаю не затівати нічого доброго!": фільми про Гаррі Поттера отримають продовження

15:35

Резонансна ДТП у Харкові: водій був під наркотикамиВідео

15:33

Прийшла з п'янки та залишила в колясці: 21-річна мати повідомила про смерть 4-місячної дитини

15:32

Синоптики назвали дату похолодання в Україні та приходу нового антициклонуВідео

15:31

Україна імпортуватиме газ з Європи у разі виникнення дефіцитуВідео

15:14

На Прикарпатті горе-підривник "замінував" ТЕС, бо його не пустили на екскурсіюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти