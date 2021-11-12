"Вже не мучиться": Козловський розповів, як намагався врятувати свого батька

Віталій Козловський висловився про смерть батька / https://www.instagram.com/vkozlovskiy/

Відомий український співак Віталій Козловський повідав сумні подробиці і останніх днях життя свого батька, який помер у віці 74 років.

У програмі Зірковий шлях Козловський зізнався, що його тато дуже хворів, але не поспішав робити операцію, попри постійні вмовляння сина.

"У нього була професійна хвороба, пов'язана з легенями, тому що він був електриком-автомийником. Він працював на будівництвах різних величезних. І, звичайно, з легкими була проблема, тому що весь пил осідав на них", - розповів співак.

Як не просив Віталій про необхідність звернутися до лікарів, він все відкладав: "Давай ще день почекаємо, ну ще день".

І ось одного разу медики зробили чоловікові тест на коронавірус, який дав негативний результат. Після цього було вирішено везти батька до лікарні.

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Наступного дня Віталію Козловському-старшому стало зле, і чоловіка екстрено госпіталізували.

Артист каже, що попереду було кілька найстрашніших днів.

"Саме тільки в цей момент я заплакав, тому що розумів - я нічого не можу зробити. Вперше, коли дізнався, що його не стало, мені внутрішньо стало простіше, адже смерть - це іноді порятунок. Він вже не мучиться", - ділиться Козловський пережитими емоціями.

Також він зазначив, що з батьком він був дуже близький, і саме він - його сім'я, а ось з мамою досі стосунки залишаються прохолодними.

"Навіть, коли він лежав у реанімації, кажу: "Давай одужуй швидше, тому що ти там приготував голубців, ми маємо ще їх з'їсти". Він навіть засміявся над цим. Улюблена справа - це сісти так переді мною і дивитися, як я їм. Говорив: "Так, салат не забудь", - згадує артист.

Вже коли його батька не стало, Козловський приїхав до нього додому, забрав із холодильника ті голубці, і повечеряв стравами батька, але вже без нього.

На церемонію прощання не всі змогли приїхати. Так, дочка Козловського-старшого від першого шлюбу живе в Росії і працює на державній роботі - на похорон у неї приїхати не вийшло.

"І я розумію, що я до них не приїду ні за яких обставин", - розповів Віталій.

Смерть батька Козловського

15 серпня помер Віталій Козловський-старший-батько відомого українського поп-співака Віталія Козловського. Про сумну новину розповідям сам виконавець на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Батько співака помер на 75-му році життя.

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