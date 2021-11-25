Пішов з життя радянський актор - зірка фільмів Гардемарини, вперед! і 12 стільців

Артисту ледь виповнилося 65 років.
23 листопада 2021 року у віці 65 років пішов з життя радянський актор Володимир Кузнєцов. Про це повідомляє сайт Кіно-Театр.ру.
У кіно актор дебютував в 1971 році, в 15 років, в ролі шахіста у фільмі 12 стільців. Через 7 років закінчив ВДІК (майстерня А.В. Баталова). Потім, до 1993 року, служив у Центрі театру і кіно під керівництвом Микити Михалкова.
Фільмографія Кузнєцова налічує понад 40 кіноробіт. Незважаючи на негласний титул "короля епізодів", його знімали досить охоче.
Останній раз на великих екранах актор з'явився в 1999 році, у фільмі Чорні перли.
Широкій публіці Володимир Кузнєцов відомий за ролями у фільмах 12 стільців (1971 рік), За законами воєнного часу (1982 рік), Самотнім надається гуртожиток (1983 рік), Мертві душі (1984 рік) і Гардемарини, вперед! (1987 рік).
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