Помер відомий український музикант

Аллін Власенко помер у 83 роки / instagram.com/nationaloperaukraine

В Україні помер професор музичної академії імені Петра Чайковського, диригент Національної опери України Аллін Власенко. Сумною новиною в Instagram поділилася Національна опера.

"Один з кращих диригентів сучасності-Аллін Григорович Власенко вийшов на світ. Три роки тому маестро відзначив 60-річчя творчої діяльності", - йдеться в повідомленні.

Що стало причиною смерті диригента - невідомо.

Він помер у 83 роки.

Головне з життя Власенко

Диригент, заслужений діяч мистецтв Української РСР, народний артист України, професор Національної музичної академії імені Петра Чайковського народився 30 червня 1938 року в Челябінську, Росія.

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У 1966 році він став диригентом Державного симфонічного оркестру України.

Пізніше викладав у Київській державній консерваторії і навіть сформував власну диригентську школу.

У його репертуарі Власенко понад 50 вистав.

Нагадаємо, раніше в Росії помер 42-річний актор з серіалу Вороніни - Михайло Зубов.

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