Помер відомий український музикант

Причина смерті не розголошується.
В Україні помер професор музичної академії імені Петра Чайковського, диригент Національної опери України Аллін Власенко. Сумною новиною в Instagram поділилася Національна опера.
"Один з кращих диригентів сучасності-Аллін Григорович Власенко вийшов на світ. Три роки тому маестро відзначив 60-річчя творчої діяльності", - йдеться в повідомленні.
Що стало причиною смерті диригента - невідомо.
Він помер у 83 роки.
Головне з життя Власенко
Диригент, заслужений діяч мистецтв Української РСР, народний артист України, професор Національної музичної академії імені Петра Чайковського народився 30 червня 1938 року в Челябінську, Росія.
У 1966 році він став диригентом Державного симфонічного оркестру України.
Пізніше викладав у Київській державній консерваторії і навіть сформував власну диригентську школу.
У його репертуарі Власенко понад 50 вистав.
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