Помер зірка серіалу Моя прекрасна няня Валерій Гаркалін

Валерій Гаркалін помер / скриншот з відео

Помер народний артист Росії Валерій Гаркалін. Понад місяць актор боровся з коронавірусом, йому було 67 років.

Найбільшу популярність йому принесла роль у фільмі "Ширлі-Мирлі" 1995 року.

Медики зафіксували смерть артиста вранці, 20 листопада, о 6:30 за московським часом, повідомляє kp.ru з посиланням на джерела.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у Росії госпіталізували актора Валерія Гаркаліна. У нього виявили коронавірус. Артист потрапив до лікарні 2 жовтня, він був у вкрай важкому стані.

Його відразу ввели в кому. Через тиждень відбулося поліпшення, і Гаркаліна відключили від апаратів. Однак ще через тиждень стан зірки різко погіршився. У нього майже повністю були вражені легені, актор перебував у медикаментозній комі і був підключений до апарату ЕКМО.

Валерій Гаркалін народився 11 квітня 1954 року в Москві. У 1978 році закінчив музичне училище Гнесіних. Відомий своїми комедійними ролями. Він знімався в таких фільмах, як Ширлі-мірлі, Конвалія сріблястий, Андерсен. Життя без любові, Дітки напрокат, і серіалах - Будинок шкереберть і Моя прекрасна няня.