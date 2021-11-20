УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Помер зірка серіалу Моя прекрасна няня Валерій Гаркалін

20 листопада 2021, 09:48

Валерій Гаркалін потрапив до лікарні 2 жовтня, він був у вкрай важкому стані.

false
Валерій Гаркалін помер / скриншот з відео

Помер народний артист Росії Валерій Гаркалін. Понад місяць актор боровся з коронавірусом, йому було 67 років.

Найбільшу популярність йому принесла роль у фільмі "Ширлі-Мирлі" 1995 року.

Медики зафіксували смерть артиста вранці, 20 листопада, о 6:30 за московським часом, повідомляє kp.ru з посиланням на джерела.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що у Росії госпіталізували актора Валерія Гаркаліна. У нього виявили коронавірус. Артист потрапив до лікарні 2 жовтня, він був у вкрай важкому стані.

Його відразу ввели в кому. Через тиждень відбулося поліпшення, і Гаркаліна відключили від апаратів. Однак ще через тиждень стан зірки різко погіршився. У нього майже повністю були вражені легені, актор перебував у медикаментозній комі і був підключений до апарату ЕКМО.

Валерій Гаркалін народився 11 квітня 1954 року в Москві. У 1978 році закінчив музичне училище Гнесіних. Відомий своїми комедійними ролями. Він знімався в таких фільмах, як Ширлі-мірлі, Конвалія сріблястий, Андерсен. Життя без любові, Дітки напрокат, і серіалах - Будинок шкереберть і Моя прекрасна няня.

viber
Моя прекрасна няня
Зараз ви переглядаєте новину «Помер зірка серіалу Моя прекрасна няня Валерій Гаркалін». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Готуйтеся до аномалії: синоптик здивував несподіваним прогнозом на зимуГотуйтеся до аномалії: синоптик здивував несподіваним прогнозом на зиму У моду на зиму 2022 повернулася чудова стрижка італійський боб у стилі 60-х з неповторним шармомУ моду на зиму 2022 повернулася чудова стрижка італійський боб у стилі 60-х з неповторним шармом Прикмети на 19 листопада: що не можна робити в день Павла і як не потрапити в бідуПрикмети на 19 листопада: що не можна робити в день Павла і як не потрапити в біду Майже на 50%: в Україні впали ціни на популярний фруктМайже на 50%: в Україні впали ціни на популярний фрукт День ангела Михайла: душевні привітання і милі картинки до святаДень ангела Михайла: душевні привітання і милі картинки до свята
19:49

Крим - Україна і силова операція щодо півострову: у президента Болгарії пояснили різку заяву

19:47

Любовний гороскоп на тиждень 22-28 листопада: Близнюкам - кардинальні зміни, Рибам - обманВідео

19:30

"I Alone Can Fix It": в чому трагедія українських президентівПогляд

19:22

В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривеньВідео

19:14

Київ потрапив у ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світуВідео

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра 23 листопада 2021: Левам – везіння, Дівам - великий скандал, Козерогам - віщі сниВідео

18:51

Шуфутинський запланував концерт у Києві після відвідин Криму: як його "зустрінуть" прикордонникиВідео

18:51

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:42

Бонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзитуВідео

18:30

В Україні обрали королеву краси з інвалідністю

18:04

У Києві масово конфіскують автомобілі: хто залишиться без "чотириколісного друга" і чомуВідео

18:03

Синоптики здивували українців аномальною погодою наприкінці листопадаВідео

18:00

Аваков, Шустер та Комаровський зробили фото зі зброєю в руках: у Мережі бурхливо відреагували

17:59

Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Відео

17:47

Машину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинкаВідео

17:32

Вакцинація дітей від COVID-19: Комаровський попередив про небезпечну мутаціюВідео

17:31

Магнітні бурі в грудні 2021: прогноз найнебезпечніших днівВідео

17:31

Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але розслаблятися не варто - ЛяшкоВідео

17:14

Побачив здобич та вистрілив: мисливець підстрелив бабусю і дитину на Тернопільщині

17:11

Підняв кубок над головою втретє поспіль: стало відомо, хто виграв Лігу СміхуВідео

Реклама
16:58

Коронавірус не в трійці лідерів: Держстат назвав найчастіші причини смерті українцівВідео

16:45

Прикмети на 23 листопада: що не можна робити в день Георгія Побідоносця і як не потрапити в бідуВідео

16:43

"Атака України" на Донбасі: Кулеба поставив крапку навколо істерики РФВідео

16:36

Абсолютно оголена Ольга Цибульська показала гарячі постільні кадри

16:35

У Слов'янську з'явилися "антиковідні" таксіВідео

16:30

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 з тигром, який дозволить повірити в казкуФото

16:24

Віра Брежнєва в прозорій блузці з глибоким декольте затужила по "ВІА Грі"

16:20

"Напилася так, що йти не могла": У Полтаві на вулиці знайшли 14-річну п'яну школярку

16:14

15-річний підліток торгував COVID-сертифікатами у фейковій "Дії"Відео

16:09

За підробку доведеться відповідати по повній: в Україні посилюють перевірку COVID-сертифікатівВідео

16:08

Денис Казанський. Організатору "референдуму" у 2014 віддячили підваломВідеоблоги

16:07

Як підвищити гемоглобін народними засобами - прості і дієві способи

15:53

Дипскандал через Крим: у США відповіли на заяву президента Болгарії

15:53

У Миколаєві водій тролейбуса на очах у дитини побила вагітну через гроші

15:49

В Одесі автоледі влаштувала "боулінг" з автомобілем на парковціВідео

15:48

"Це робити поки рано": Данилов повідомив, хто виступає проти вступу України в НАТОВідео

15:47

Путін і Байден проведуть зустріч та обговорять УкраїнуВідео

15:33

Кім Кардашьян врятувала 130 афганських дівчат від режима Талібану

15:32

У 2022 році в Україні різко піднімуться зарплати: названі професії- "щасливчики"Відео

15:28

Ситуація важка: голова Держспоживслужби Києва про вихід столиці з "червоної" зониВідео

Реклама
15:22

У розвідці РФ налякали Україну грузинським сценарієм 2008 рокуВідео

15:18

Pfizer заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років

15:00

На вакцинацію два тижні: МОЗ розширило список професій з обов'язковим щепленням від COVID-19Відео

14:50

Дельта-штам коронавірусу раптово зник з Японії: генетик пояснив, чому це сталосяВідео

14:43

Весна прийде на 2 тижні раніше: синоптик попередив про максимальні морози взимкуВідео

14:25

Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі: відповідь експерта

14:18

У Києві горить будівля інституту автоматики: людей евакуюютьВідео

14:12

"Це був усвідомлений хейт в мою сторону": Вікторія Смеюха звинуватила Камінську у фізичному насильствіВідео

14:02

"Всі поїдуть через Донбас": Лукашенко назвав "дикими" поляків і відреагував на закриття кордонуВідео

13:55

Випав з вікна лікарні після розмови з донькою: на Волині загинув пацієнт COVID-відділенняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти