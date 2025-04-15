"Мене вишлють": режисер фільму "Один удома-2" боїться вирізати Трампа з картини

Трампа не змогли вирізати з культового фільму через страх Кріса Коламбуса перед депортацією.

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Трампа не змогли вирізати з культового фільму / колаж: Главред, фото: скріншот фільму, miraculousladybug.fandom.com

Коротко:

Кріс Коламбус боїться депортації зі США

Трамп з'явився в епізоді кінострічки через ультиматум

Режисер фільму "Сам удома-2 " Кріс Коламбус заявив, що хотів би вирізати з картини сцену з президентом США Дональдом Трампом, але боїться зробити це. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Коламбуса, він не може прибрати з фільму сцену з Трампом, зняту понад 30 років тому, оскільки боїться депортації.

Хоча Коламбус народився і виріс у США, мешканець Сан-Франциско італійського походження сказав, що боїться, що йому "доведеться повернутися в Італію, або щось на кшталт цього", якщо він зітре камео.

"Я не можу це вирізати. Якщо я це виріжу, мене, ймовірно, вишлють із цієї країни. Мене вважатимуть непридатним для життя в Сполучених Штатах", - додав він.

Коментарі режисера прозвучали напередодні церемонії нагородження, яку він має отримати на 68-му міжнародному кінофестивалі в Сан-Франциско 26 квітня.

У 2023 році Коламбус повідомив, що Трамп з'явився в епізоді кінострічки через ультиматум, який він поставив знімальній групі. Він підкреслив, що зйомки проходили в лобі нью-йоркського готелю "Плаза", який на той час належав Трампу. Творці фільму заплатили за оренду приміщення, але політик наполіг на своїй появі в одній зі сцен, повідомляв Business Insider.

Пізніше президент США спростував цю інформацію і заявив, що його нібито благали знятися в картині. У новому інтерв'ю Коламбус ще раз підкреслив, що говорить правду.

"Я б ніколи не став благати людину, яка не є професійним актором, знятися у фільмі. Але нам потрібно було потрапити в готель", - сказав він.

Ідея прибрати Трампа з комедії "Сам удома", яка зібрала $359 млн і стала третім за касовими зборами фільмом 1992 року, вже перевірялася раніше. Прихильники політика скаржилися 2019 року, коли в монтажному варіанті фільму "Сам удома-2", показаному по канадському телебаченню, видалили це камео. Потім, на початку 2021 року, сам Маколей Калкін сказав, що він "купився" на ідею цифрового видалення Трампа з фільму.

Зауваження Коламбуса про те, що він турбується про висилку зі США, якщо він "зітре" Трампа з фільму, натякало на гучні справи про депортацію, які веде Білий дім.

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