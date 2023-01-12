Померла легендарна супермодель 90-их з "великої шістки"

Вона була однією з тих, завдяки кому з'явився термін "супермодель". Тетяні Патітц було всього 56.

Померла Тетяна Патітц / instagram.com/tatjanapatitz, pixabay.com

Німецька супермодель Тетяна Патітц у віці 56 років померла 11 січня в Каліфорнії від раку молочної залози. У неї залишився син Іона, якого модель народила в цивільному шлюбі з директором з маркетингу Джейсоном Джонсоном.

Про смерть легендарної німкені повідомляє видання Vogue. "Тетяна завжди була європейським символом шику, як Ромі Шнайдер і Моніка Вітті. Вона була набагато менш помітною, ніж її однолітки — більш загадковою, більш дорослою, більш недосяжною — і в цьому була своя привабливість", - зазначає головний редактор Анна Вінтур.

Тетяна Патітц разом з Крісті Тарлінгтон, Ліндою Євангелістою, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл і Клаудією Шиффер в 80-их і 90-их складали "велику шістку" в світі моди - саме вони стали першими супермоделями і назавжди змінили фешн-індустрію.

Патітц своєю холодною красою і класичними рисами обличчя заслужила прізвисько "сирена". Вона була музою модельєра Жана-Поля Готьє і однією з найулюбленіших моделей таких іменитих фешн-фотографів, як Пітер Ліндберг, Херб Рітц і Хельмут Ньютон. Вона була близькою подругою Джорджа Майкла і навіть з'явилася в його кліпі на пісню Freedom. Її партнеркою по кадру стала Сінді Кроуфорд: їх часто протиставляли через різницю в типажах.

Тетяна вела закритий спосіб життя, вільний від роботи час проводила з сім'єю на своєму ранчо в Монтані.

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" і "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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