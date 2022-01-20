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Легенду світового футболу Пеле терміново госпіталізували зі смертельним захворюванням

20 січня 2022, 21:19

Лікарі підтвердять точне місцезнаходження і ступінь поширення ракової пухлини в організмі футболіста.

Пеле
Пеле / Reuters

Легендарний світовий футболіст Пеле був госпіталізований на цьому тижні в клініку імені Альберта Ейншейтна в Сан-Паулу Бразилія.

Як пише ESPN, у лікарні він пройде курс хіміотерапії.

Видання зазначає, що Пеле потрібно провести в лікарні кілька днів. Йому проведуть черговий курс хіміотерапії, яку він проходить з кінця минулого року.

Крім того, лікарі підтвердять точне місцезнаходження і ступінь поширення ракової пухлини в організмі футболіста.

У Пеле виявили кілька пухлин:

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  • у кишечнику,
  • печінці,
  • легенях.

Через нестабільну ситуацію футболіст продовжує перебувати під пильним наглядом медиків.

Проте зазначає видання, стан Пеле стабільний.

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Раніше повідомляли, що на 28-му році життя помер ексзахисник Харківського "Металіста" Денис Барвінко. Смерть молодого і перспективного спортсмена настала в лікарні. Він пробув 6 днів у комі через значне підвищення рівня цукру в крові.

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