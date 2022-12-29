Помер легендарний Пеле: дочка короля футболу показала останнє його фото з лікарні

Стан здоров'я легенди світового футболу різко погіршився на початку грудня.

Пеле / Instagram

Знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки.

Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

Пеле був госпіталізований в кінці листопада на тлі респіраторної інфекції. При цьому з вересня минулого року бразилець отримував терапію від раку після видалення пухлини товстої кишки.

Останнім часом стан короля футболу різко погіршився, хіміотерапія вже не допомагала, у бразильця почалися серцева і ниркова недостатність. Лікарі надавали йому лише паліативну допомогу.

Дочка легенди футболу Пеле показала його останнє фото з лікарні.

Біографія Пеле

Пеле виступав на професійному рівні за клуби "Сантос" (1956-1974) і "Нью-Йорк Космос" (1975-1977).

У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі і забив 77 голів.

Пеле є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Також футболіст є кращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також кращим футболістом минулого століття за версією цілого ряду інших організацій і ЗМІ.

У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

На початку січня 2022 року Главред повідомляв, що Пеле був госпіталізований в клініку імені Альберта Эйншейтна в Сан-Паулу Бразилія. У лікарні він проходив курс хіміотерапії.

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