Відома індійська акторка наклала на себе руки прямо під час зйомок

Бездиханне тіло Туніші Шарми було знайдено в гримерці її колишнього коханого.

Туніша Шарма вчинила суїцид під час зйомок серіалу "Алі-Баба: Легенда воїна" / instagram.com/_tunisha.sharma_

Індійська акторка кіно і телебачення, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" та "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років.

Про це повідомляє India Today. Туніша під час зйомок "Алі-Баби", де грала одну з головних ролей, повісилася в гримерній кімнаті, яка належала її колезі - індійському акторові Шизану Мохаммеду Кхану. Акторка була екстрено доставлена в одну з лікарень, але реанімувати її не вдалося - лікарі лише констатували смерть.

Кхан і Шарма раніше перебували в романтичних стосунках, і лишень недавно розлучилися. Через розрив мама Туніші звинувачує Шизана в самогубстві доньки - його заарештували за звинуваченням у доведенні до суїциду.

Незважаючи на дивні обставини смерті колишньої коханої, актор заперечує свою причетність до її загибелі. Кхан заявляє, що Туніша мала суїцидальні схильності та кілька разів сам рятував її від самогубства, коли вони були у стосунках.

На підтвердження слів Шизана працює той факт, що Шарма страждала тривожністю і депресією з моменту, як почалася її велика кінокар'єра. Крім виснажливого робочого графіка молоду акторку також підкосила серія смертей в сім'ї - спершу помер її батько, потім - кузина, після - бабуся. Туніша важко переживала ці події, і навіть зверталася за допомогою до психотерапевта.

Туніша Шарма і Шизан Мохаммед Кхан / instagram.com/_tunisha.sharma_

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