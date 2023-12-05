Померла ще одна російська актриса-зірка серіалів

Актриса померла від тривалої хвороби у віці 74 років.

https://glavred.net/stars/umerla-eshche-oddna-rossiyskaya-aktrisa-zvezda-serialov-10522420.html Посилання скопійоване

Померла актриса кіно і серілов РФ / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній Росії стало відомо про смерть актриси Тетяни Владимирової, на рахунку якої більше 20 ролей в кінопроектах, в тому числі в серіалах "Скліфосовський", "Мосгаз".

За інформацією пропагандистського видання Страхіт, актриса померла після тривалої хвороби.

"Сьогодні після важкої хвороби померла народна артистка Росії провідна актриса театру Et cetera Тетяна Владимирова на 74-му році життя", — поділилося джерело з пропагандистами.

відео дня

Нагадаємо, раніше завдяки українцям, які в цей момент страждають від нападу терористичної Росії і гинуть на фронті, захищаючи свої землі, саундтрек чергового російського кримінального серіалу "Слово пацана" потрапив в топи Apple Music.

Раніше Френсіс Стернхаген, актриса, удостоєна премії "Тоні", відома тим, що грала грізних жінок на сцені у фільмах "Шофер міс Дейзі" і на екрані у фільмах "привітання", "Мізері" і "Секс і місто", померла в своєму будинку в Нью-Йорку. Їй було 93.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.