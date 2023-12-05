У терористичній Росії стало відомо про смерть актриси Тетяни Владимирової, на рахунку якої більше 20 ролей в кінопроектах, в тому числі в серіалах "Скліфосовський", "Мосгаз".
За інформацією пропагандистського видання Страхіт, актриса померла після тривалої хвороби.
"Сьогодні після важкої хвороби померла народна артистка Росії провідна актриса театру Et cetera Тетяна Владимирова на 74-му році життя", — поділилося джерело з пропагандистами.
Нагадаємо, раніше завдяки українцям, які в цей момент страждають від нападу терористичної Росії і гинуть на фронті, захищаючи свої землі, саундтрек чергового російського кримінального серіалу "Слово пацана" потрапив в топи Apple Music.
Раніше Френсіс Стернхаген, актриса, удостоєна премії "Тоні", відома тим, що грала грізних жінок на сцені у фільмах "Шофер міс Дейзі" і на екрані у фільмах "привітання", "Мізері" і "Секс і місто", померла в своєму будинку в Нью-Йорку. Їй було 93.
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