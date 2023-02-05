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Помер зірка комедійних фільмів "Поліцейська академія" Джордж Робертсон

5 лютого 2023, 14:20
За півстоліття кар'єри Джордж Робертсон довів - не існує маленьких ролей якщо маєш достатньо великий талант.
Помер Джордж Робертсон
Помер Джордж Робертсон / скріншот , pixabay.com

Канадський актор Джордж Робертсон, який став відомий завдяки ролі шефа поліції (а пізніше - комісара) Хенрі Херста в циклі комедійних фільмів Поліцейська академія, помер 29 січня у віці 89 років.

Смерть настала в лікарні Саннібрук (SHSC), Торонто. Про це виданню Deadline повідомила Адель, дружина Робертсона. Обставини смерті актора сім'я не розкриває.

Близькі актора наполягли на тому, щоб замість квітів і співчутливих пожертвувань на користь його сім'ї, кошти були направлені в благодійні організації по захисту бездомних підлітків та UNICEF.

Джордж Робертсон знявся в більш ніж 80-ти фільмах і серіалах за свою акторську кар'єру, яка тривала близько 50 років. Найбільше йому вдавалися епізодичні, але харизматичні ролі, які робили його затребуваним, як "короля однієї сцени".

Його найвідомішими кінороботами, крім Шефа Херста в 6 з 7 фільмів про Поліцейську академію, були політик Дік Чейні в міні-серіалі, присвяченому трагедії 9 вересня в Нью-Йорку, і помітна роль у фільмі "Джон Ф.Кеннеді. Постріли в Далласі".

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" та "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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