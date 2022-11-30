Помер зірка фільмів Міцний горішок і Топ Ган

Чак Норріс і Кларенс Джільярд-молодший під час зйомок серіалу Уокер, техаський рейнджер / facebook.com/officialchucknorrispage

Американський актор і викладач акторської майстерності Кларенс Джільярд-молодший помер 28 листопада 2022 року від тривалої хвороби у віці 66 років. До свого 67-го Дня народження він не дожив всього місяць.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на заяву Невадського університету в Лас-Вегасі, в якому Джільярд викладав акторську майстерність протягом останніх років свого життя.

"Професор Джільярд був маяком світла і сили для всіх, хто його оточував. Всякий раз, коли ми запитували його, як він себе почуває, він радісно заявляв, що він " Благословенний!"Але насправді благословенні були ми - ті, кому пощастило бути його колегами і учнями протягом стількох років. Ми любимо вас і будемо дуже сумувати за вами, професоре Джі!"- каже режисер університету Хізер Аддісон.

Кларенс Джільярд-молодший був найбільш популярний в 80-ті роки. Він зіграв ролі в таких фільмах, як Міцний горішок, Найкращий стрілець (Топ Ган) і Залишені, серіалах Уокер, техаський Рейнджер і Метлок, та ін.

І хоча акторові діставалися в основному другорядні персонажі, яскрава гра і непередавана харизма зробили Джільярда-молодшого вельми помітною фігурою в Голлівуді. В останні роки він зник з екранів, присвятивши своє життя розвитку молодих акторів. Час від часу він брав участь у незалежних проєктах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того, на початку серпня 2022 року, померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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