Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про те, що в терористичній Росії помер радянський і російський актор театру і кіно - Валерій Фролов.
Як написав телеграм-канал Mash, артисту було 76 років. Про причини
Валерію було 76 років. Він грав у таких культових фільмах, як "Кін-дза-дза!", "Батальйони просять вогню", серіалі "Слідство ведуть ЗнаТоКи" та інших.
Повідомляється, що актора не стало 7 травня 2024 року. За свою кар'єру він встиг зіграти в 22 роботах і взяти участь у 22 проєктах.
Валерій Фролов народився 17 лютого 1948 року в Шахтах Ростовської області, а у віці п'яти років переїхав до Ростова-на-Дону. Освіту здобув у спеціалізованій школі № 53, де деякі предмети викладали німецькою мовою.
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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 28 травня на 84 році життя не стало народного артиста України, актора Богдана Козака. Як написав на своїй сторінці в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький, артист був однією з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України.
Нагадаємо, раніше актор серіалу "Головна лікарня" Джонні Вактор помер після того, як його застрелили під час спроби пограбування в центрі Лос-Анджелеса.
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