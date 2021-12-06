Повернення в Гоґвортс - вийшов перший тизер продовження історії про Гаррі Поттера

Прем'єра продовження Гаррі Поттера відбудеться 1 січня 2021 року / скріншот - youtube.com

У листопаді 2021 року відбулася річниця киновсесвіту, створеного за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера - хлопчика який вижив.

Письменниця не раз заявляла, що світ Поттера і його друзів - завершена історія, і більше нічого про нього створювати вона не має наміру.

Однак час від часу з'являються нові штрихи в цій чарівній картині. Так до 20-річчя фільмів про Гаррі Поттера, творці кіновсесвіту вирішили побалувати поттероманів усього світу, і випустити спецепізод під назвою 20-річна річниця Гаррі Поттера: повернення в Гоґвортс.

6 грудня 2021 випущено перший тизер спецепізоду. 50-тисекундний ролик показав, з чого ймовірно почнеться повернення в Гоґвортс: актори, що грали ключових персонажів кіносаги, отримали лист з Гоґвортсу, і поступово прибувають на платформу 9 3/4 лондонського вокзалу Кінгс-Крос. Звідти вони на поїзді Гоґвортс-Експрес відправляться в школу чаклунства і чарівництва.

У кадрі першого тизера з'явилися Емма Уотсон (Герміона Грейнджер), Хелена Бонем-Картер (Беллатріса Лейстрендж), Роббі Колтрейн (Рубеус Хагрід), Марк Вільямс (Артур Візлі) і Меттью Льюїс (Невілл Долгопупс).

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Вихід спеціального випуску до 20-річчя кіновсесвіту Гаррі Потера відбудеться 1 січня 2022 року.

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Раніше з'явився рейтинг найпопулярніших акторів і актрис у 2021 році.

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