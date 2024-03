Помер фронтмен легендарного гурту Ерік Кармен

Дружина Кармен Емі повідомила про його смерть на своєму офіційному сайті. Причину смерті не вказано.

Ерік Кармен, фронтмен пауер-поп-гурту Raspberry і виконавець сольних хітів, включно з All By Myself, Never Gonna Fall in Love Again і Hungry Eyes, помер у віці 74 років.

"З величезним сумом ми ділимося несамовитою новиною про смерть Еріка Кармена", - написала вона. "Наш милий, люблячий і талановитий Ерік помер уві сні на вихідних. Йому було дуже приємно дізнатися, що протягом десятиліть його музика торкалася багатьох і стане його неминущою спадщиною. Будь ласка, поважайте приватне життя сім'ї, оскільки ми оплакуємо нашу величезну втрату", - звернулася до шанувальників вона.

Американський співак стояв за кількома гучними хітами 70-х і 80-х років, починаючи з того часу, коли він був фронтменом Raspberry, написавши більшість їхніх пісень, зокрема й хіт, Go All the Way.

Коли 1975 року Raspberry розпалися, Кармен почав сольну кар'єру, відхилившись від року і перейшовши до пауер-балад. Його перші два сингли стали великими хітами 1976 року: "All by Myself", заснований на фортепіанному концерті № 2 Сергія Рахманінова, і "Never Gonna Fall in Love Again", заснований на частині Симфонії № 2 Рахманінова.

Деякі з його пісень стали величезними хітами у виконанні інших артистів: Селін Діон переспівала All By Myself 1996 року, Олівія Ньютон-Джон переспівала його трек 1977 року She Did It, а Шон Кессіді став хітом на пісню Кармен "Це рок-н-рол".

