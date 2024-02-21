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Помер легендарний дисидент і політик Степан Хмара

Дмитро Відоменко
21 лютого 2024, 13:46
На 87-му році життя помер герой України, дисидент, активіст і політик Степан Хмара. Про його смерть повідомила дружина Роксолана.
Хмара
Помер легендарний дисидент і політик Степан Хмара / колаж Главред, фото УНІАН

У віці 86 років помер Герой України, дисидент і політик Степан Хмара. Про це повідомила його дружина Роксолана в соціальній мережі Facebook.

Кілька днів тому Степана Хмару доставили в лікарню. За словами дружини,"ми всі робили все, що могли і навіть більше".

"Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу перемогу... він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї", — йдеться в пості в Facebook.

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Він почав політичну діяльність у 70-х роках, поширюючи самвидати. У 1980-му його заарештували за "приватне підприємництво" та "антирадянську агітацію і пропаганду". Майже сім років він просидів у таборах суворого режиму на Уралі і повернувся додому 1987-го.

Після звільнення році боровся за відновлення незалежності України.

Був одним з авторів Декларації про державний суверенітет України.

З 1991 року двічі обирався до Верховної Ради. Мав звання Героя України.

У 2020-х страждав від онкологічного захворювання.

Нагадаємо, 10 травня 2022 року помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Як повідомляють джерела в офісі президента, політик помер на 89 році життя після тривалої хвороби.
8 жовтня 2023 року у віці 75 років померла легендарна українська співачка, Герой України, Ніна Митрофанівна Матвієнко. Пізніше її зять, співак Арсен Мірзоян розповів, що вона померла від онкологічного захворювання.

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Степан Хмара
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